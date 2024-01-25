إطلاق «إيه إم آي إس» في دبي والكشف عن مشروعها «وودلاند ريزيدنسز» بـ 425 مليوناً

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة التطوير العقاري «إيه إم آي إس»، أمس، تأسيس عملياتها في دبي، مع إطلاق مشروعها الأول «ذا وودلاند ريزيدنسز»، البالغة قيمته 425 مليون درهم.

ويتميز المشروع بمساحة قابلة للبيع تبلغ 220,000 قدم مربعة، ويهدف إلى تغيير المفهوم التقليدي للمرافق ذات العلامات التجارية الشهيرة.

ويشهد المشروع تعاوناً بين المطور «إيه إم آي إس» و«لامينام»، حيث تجلب هذه الشراكة المسطحات التي تحمل العلامة التجارية «أوتوموبيلي لامبورغيني»، إلى كل فيلا ضمن المشروع. وقال ألبرتو سلمي الرئيس التنفيذي ورئيس شركة «لامينام»: «تتوافق مجموعة منتجاتنا تماماً مع توجه هذا المشروع الجديد التابع لشركة «إيه إم آي إس»، ونتطلع إلى رؤية حصيلة هذا التعاون عند إنجاز المشروع في منتصف عام 2026».

وقال عمر غول الشريك الإداري لشركة «إيه إم آي إس»: «يتيح لنا تعاوننا مع «لامينام»، إنشاء مرافق عقارية تضمن للعملاء بشكل ملموس، توافر المنتجات ذات العلامة التجارية داخل منازلهم. وبذلك يكون هذا المشروع الأول في دولة الإمارات الذي يدمج المسطحات الفعلية ذات العلامة التجارية الراقية بسلاسة في التصميمات الداخلية، ما يضع معياراً جديداً للعقارات الفاخرة».

وتتفوق دبي على ميامي لتحتل المركز الأول في استضافة أكبر عدد من الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية، وتحافظ الإمارة على مكانتها الرائدة في إعادة تعريف الحياة الفاخرة في السوق العقاري عالمياً.

ويقع «ذا وودلاند ريزيدنس» على بعد 12 دقيقة من وسط مدينة دبي، داخل المنطقة 11 الحيوية في ميدان. ويقدم الموقع واحة هادئة وبحيرة قابلة للسباحة بطول 100 متر، مخصصة حصرياً للمقيمين ضمن المشروع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز