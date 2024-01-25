2.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي 2.77 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 556 مبايعة بقيمة 2.08 مليار درهم، منها 67 مبايعة للأراضي بقيمة 1.13 مليار درهم، و489 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 953.16 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 210.1 ملايين درهم في منطقة البرشاء جنوب الثانية، تليها مبايعة بقيمة 100 مليون درهم في منطقة سيح الدحل، تليها مبايعة بقيمة 52 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة. وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 62.53 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 381.92 مليون درهم، وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 32.93 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 35 مليون درهم بمنطقة الصفوح الثانية كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة جزيرة 2، وأخيراً مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة. وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 125 مبايعة بقيمة 132.25 مليون درهم، تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 88.95 مليون درهم.

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