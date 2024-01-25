أوغندا تجري محادثات مع شركة بدبي لتطوير مصفاة نفط بـ 4 مليارات دولار

المصدر: دبي - البيان

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قال وزير الطاقة الأوغندي روث نانكابيروا أمس إن بلاده تتفاوض مع شركة استثمارية في دبي لتطوير مصفاة نفط بقيمة أربعة مليارات دولار.

وحسب موقع «ذي إيست أفريكان» الإخباري أنهت أوغندا في يوليو من العام الماضي المفاوضات مع كونسورتيوم يضم وحدة تابعة لشركة بيكر هيوز الأمريكية بسبب فشله في تعبئة التمويل في الوقت المناسب. وتعتمد أوغندا على مصفاة تبلغ طاقتها 60 ألف برميل يومياً لصناعة الهيدروكربونات الناشئة.

وقالت وزيرة الطاقة والتنمية المعدنية روث نانكابيروا في مؤتمر صحافي «عبر عديد من المستثمرين المحتملين عن اهتماماتهم وتم تقييم عروضهم... بعد ذلك تم توقيع مذكرة تفاهم في 22 ديسمبر 2023».

وأضافت إن المفاوضات بشأن التفاصيل الرئيسية بين الحكومة وشركة ألفا إم بي إم للاستثمارات ومقرها الإمارات بدأت في 16 يناير، ومن المتوقع أن تكتمل في غضون ثلاثة أشهر. ويتوقع أن تبدأ أوغندا ضخ الخام تجارياً في عام 2025 من حقول في حوض ألبرتين غرب البلاد لقرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

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