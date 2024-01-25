«البنوك» ترفع سوق دبي بأعلى وتيرة في 3 أشهر

المصدر: دبي - محمد عباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق سوق دبي المالي مكاسب جاوزت 11.1 مليار درهم، أمس، بعدما قفز مؤشر السوق بـ 1.8%، أو ما يعادل 73.95 نقطة، بأعلى وتيرة صعود منذ 25 أكتوبر 2023، مدعوماً بإعلان بنك دبي الإسلامي عن نتائج قياسية، وتوزيعات سخية لعام 2023.

وقفز المؤشر العام لسوق دبي المالي، لأعلى مستوياته في أكثر من 3 أشهر ونصف (15 أسبوعاً تقريباً)، وتحديداً منذ جلسة 4 أكتوبر الماضي، معززاً بعمليات شرائية للمستثمرين الأجانب، استهدفت أسهم البنوك.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 703.48 مليارات درهم في نهاية جلسة أمس، إلى 714.6 مليار درهم بنهاية جلسة أمس. وصعد سهم «تكافل الإمارات» بالحد الأقصى عند 0.656 درهم، ليقود ارتفاعات 21 سهماً بسوق دبي المالي.

وارتفع سهم بنك «دبي الإسلامي» بـ 8%، عند 6.40 دراهم، مسجلاً أعلى سعر منذ مايو 2022، ليغلق مرتفعاً بأكثر من 7.7% عند 6.29 دراهم، متصدراً تداولات سوق دبي بسيولة جاوزت 299.3 مليون درهم، بما يعادل 30.9% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 968.4 مليون درهم.

وتدعم أداء سوق دبي، بصعود أسهم «اكتتاب القابضة» 6.6%، و«دبي التجاري» 3.9%، و«إعمار للتطوير» 3.6%. وارتفع سهم «الإمارات دبي الوطني» 4.8% إلى أعلى إغلاق منذ الإدراج، واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 144.75 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 338.9 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 194.2 مليون درهم.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» هامشياً بنسبة 0.02%، إلى مستوى 9655.35 نقطة.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 200.25 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الإسلامي»، جاذباً 109.5 ملايين درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 94.4 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم البنك التجاري الدولي 13.2%، و«الوثبة الوطنية للتأمين» 13%، و«المستثمر الوطني» 11.1%، وبنك «رأس الخيمة الوطني» 4.8%، و«أبوظبي الأول» 1.6%.

السيولة

اجتذبت الأسهم في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، سيولة جاوزت 2.1 مليار درهم، موزعة بواقع 1.17 مليار درهم في سوق أبوظبي، و968.44 مليون درهم في سوق دبي.

وشهدت سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية التداول على نحو 515.44 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 33 ألف صفقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز