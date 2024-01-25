117 شركة مالية جديدة في دبي 2023 بارتفاع 25 %

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية عن تحقيق نمو استثنائي خلال عام 2023، حيث قامت بترخيص وتسجيل عدد قياسي من الشركات يبلغ 117 شركة خلال عام 2023، وهي زيادة بواقع 25% عن العام السابق.

وشهدت السلطة نمواً في التراخيص في مختلف قطاعات الخدمات المالية خلال العام، مع زيادة بنسبة 125% على أساس سنوي في عدد مديري الأصول وصناديق التحوط المؤسسين في مركز دبي المالي العالمي. علاوة على ذلك، أصبحت بورصة مركز دبي المالي العالمي، ناسداك دبي، في نوفمبر 2023 أكبر سوق في العالم للصكوك المدرجة المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بقيمة تبلغ 27 مليار دولار، ويشمل ذلك أكثر من 60% من الصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية المقومة بالدولار الأمريكي. وتستمر بورصة ناسداك دبي باحتلال ثاني أكبر مكان في العالم للصكوك المدرجة.

وقال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية: «إن الإنجازات الكبيرة التي تحققت في عام 2023 هي خير شاهد على تفانينا في الرقابة على الحاضر وصياغة شكل المستقبل. هدفنا هو اعتلاء المكانة البارزة على الصعيد الدولي وتنفيذ أعلى المستويات التنظيمية للخدمات المالية، مسترشدين بالرؤية الاستراتيجية الثاقبة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة – بما في ذلك أجندة دبي الاقتصادية D33».

ولم تكن الزيادة في عدد الشركات المرخصة هي النمو الوحيد الذي شهدته هذه الفترة، حيث خطت السلطة خطى كبيرة لزيادة وتعزيز العلاقات مع الجهات التنظيمية المحلية والدولية والشركاء المحليين والعالميين. وقامت السلطة بتوقيع مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز أواصر التعاون في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وأنشأنا شراكة مع سلطة النقد في هونغ كونغ بهدف استكشاف أفضل السبل لتطوير الاستجابات السياسية والتنظيمية لدعم وتمكين تمويل المسائل المرتبطة بالمناخ في الشرق الأوسط وآسيا. ويعتبر مؤتمر تمويل المناخ المشترك المقرر عقده في هونغ كونغ في الخريف المقبل هو أول المبادرات الرائدة لهذه الشراكة.

وتأكيداً على التزام وحرص سلطة دبي للخدمات المالية بتسريع تطوير الأسواق المالية المستدامة في مركز دبي المالي العالمي، أعلنا خلال يوم التمويل في مؤتمر الأطراف COP28 عن إعفاء المصدرين الراغبين بإدراج أوراقهم المالية المرتبطة بالاستدامة في مركز دبي المالي العالمي من كل الرسوم النظامية طوال عام 2024.

وقد اختتم فاضل كلمته قائلاً: «مع عزمنا على الاستمرار بالارتقاء بإنجازاتنا في سنة 2024، ستبقى المواضيع الاستراتيجية الرئيسية الأربعة، ألا وهي الإنجاز والمشاركة والابتكار والاستدامة، في صلب أهدافنا وأساس عملنا، ليس فقط لاستيفاء المعايير، بل لوضعها، ولضمان الاستدامة والابتكار والتقدم في المجال المالي».

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