«رويال جولد إيجل» تحصل على قرض مرتبط بالاستدامة بمليار دولار

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت رويال جولدن إيجل (آر جي إي)، المجموعة العالمية من شركات التصنيع القائم على الموارد والتي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، عن إتمام حصولها على قرض مرتبط بالاستدامة لمدة ثلاث سنوات وبقيمة مليار دولار، لصالح مجموعة الأعمال الزراعية المستدامة الخاصة بها والتي تتألف من آسيان أجري وأبيكال جروب، بالإضافة إلى عقد مبادلة أسعار فائدة مرتبط بالاستدامة بقيمة مليار دولار.

ونظمت مجموعة عالمية من المنسقين ومدراء الاكتتاب، بما فيها بنك دبي التجاري وبنك أبوظبي الأول، أحدث قروض المجموعة المرتبط بالاستدامة وإدارة اكتتابه، والذي شهد طلباً كبيراً على قيمته البالغة مليار دولار فاق المعدل المستهدف بواقع 1.4 مرة، مما يؤكد على اهتمام المنطقة المتنامي بالقروض المرتبطة بالاستدامة. ويساهم القرض الأخير في تعزيز نمو التمويل الأخضر، الذي يثمر بدوره عن توفير 2 تريليون دولار بحلول عام 2030 في عجلة النمو الاقتصادي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

ويتضمن قرض المجموعة المرتبط بالاستدامة تسهيل مرابحة متوافق مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بقيمة 150 مليون دولار، ويمثل هذا القرض أول تمويل إسلامي للشركة، فضلاً عن دوره في تعزيز توسعها الاستراتيجي في المناطق الرئيسية، بما فيها منطقة الشرق الأوسط التي تشهد فيها عمليات أبيكال نمواً استثنائياً.

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