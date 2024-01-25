إتمام استحواذ «دي إتش إل» على «دانزاس»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «دي إتش إل جلوبال فورواردينغ» العالمية، إتمام استحواذها على أسهم شركة «دانزاس إي إيه آي - الإمارات»، التابعة لمجموعة الاستثمار التجارية، وتحويل كافة المنشآت إلى علامة «دي إتش إل التجارية».

وبمقتضى هذا الاتفاق، يتغير الشعار والاسم التجاري، وتتعزز القدرات التشغيلية من خلال نقل 1100 خبير لوجستي وملكية أكثر من 20 منشأة، لتقديم خدمات لوجستية أكثر كفاءة وسلاسة للعملاء في الإمارات ودول الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن خلال هذا التكامل، عززت «دي إتش إل»، مكانتها كشركة رائدة في سوق شحن البضائع والخدمات اللوجستية في دبي، بما يؤدي لتسريع نمو أعمالها اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال أمادو ديالو الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «دي إتش إل»: يمهد هذا الدمج مع شركة «دانزاس - الإمارات»، الطريق لمزيد من كفاءة وسلاسة تنفيذ العمليات اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وأفريقيا. ويتيح لنا هذا الدمج الاستفادة من خبرات «دي إتش إل» العالمية، وإرث «دانزاس» الإماراتي في تعزيز الابتكار والاستدامة.

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