«دراجون أويل» تستضيف ورشة تحسين الإنتاج وإعادة اكتشاف حقول خليج السويس

المصدر: دبي ــ البيان

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استضافت شركة دراجون أويل المملوكة بالكامل لحكومة دبي، بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول المصرية، ورشة عمل في جمهورية مصر العربية الشقيقة على مدار اليومين الماضيين، حملت عنوان «تحسين الإنتاج وإعادة اكتشاف حقول خليج السويس».

حضر الورشة أكثر من 20 شركة عاملة في قطاع النفط المصري، استعرضت أحدث التكنولوجيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاج وتعزيز الأداء في منطقة خليج السويس باعتبارها عصب الصناعة النفطية المصرية.

واستهلت الورشة بكلمات لفريد الهاشمي، رئيس العمليات التنفيذية ممثلاً عن شركة دراجون أويل في مصر والعراق، وشريف حسب الله، وكيل الوزارة لقطاع الإنتاج نيابة عن وزير البترول المصري. وأكد الطرفان على أهمية الورشة في تعزيز التواصل بين الشركات النفطية العاملة في منطقة خليج السويس، بما يعود بالفائدة على الجميع، من خلال تبادل الأبحاث والدراسات وتسخير التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الإنتاج والاستكشاف.

وعبر المتحدثون، عن شكرهما للرعاية الكريمة لحكومة دبي لمثل هذه المبادرات الهادفة لتعميق التعاون بين الشركاء بما يسهم في نمو الأعمال وزيادة فرص التعاون واستدامته.

وتعكس الورشة التزام دراجون أويل بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول، تعزيز التحول الرقمي وتسريع الاستدامة في صناعة البترول، كما شكلت الورشة فرصة قيمة للتفاعل والتعلم من التجارب المتنوعة للشركات الحاضرة مما يعزز التقدم المستمر في هذا القطاع الاستراتيجي.

وتخللت الورشة مناقشة أكثر من 20 ورقة بحثية من شركات القطاع المختلفة، فيما يخص آخر النجاحات المحققة في قطاع البترول المصري. وتعد هذه المبادرة من شركة دراجون أويل تأكيداً على الشراكة البناءة في القطاع، وحرصها علي التعاون المتبادل مع شركات وكوادر قطاع البترول المصري لخدمة وتعزيز المصالح المشتركة لجميع الشركاء.

يذكر أنه مع بداية العام الحالي شرعت شركة دراجون أويل في إنتاج الزيت الخام من حقل الوصل «شمال صفا»، والذي يعد أول اكتشاف نفطي للشركة بمصر.

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