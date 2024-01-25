تعاون تقني بين معهد الابتكار التكنولوجي و«أسباير» وبوابة المقطع في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن كل من معهد الابتكار التكنولوجي، و«أسباير»، وبوابة المقطع؛ التابعة للقطاع الرقمي في مجموعة موانئ أبوظبي، عن توقيع اتفاقية إثبات مفهوم بهدف إطلاق مجموعة من مشاريع الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتطورة، وإيجاد الحلول والتطبيقات المتخصصة في المجالات الأرضية والجوية والبحرية.

مثّل الأطراف في توقيع الاتفاقية الدكتور راي جونسون، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي، وستيفان تيمبانو، الرئيس التنفيذي لـ«أسباير»، إلى جانب الدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي لموانئ أبوظبي والرئيس التنفيذي لبوابة المقطع.

ويشمل هذا التعاون مشاريع معنية بتطوير المركبات الأرضية المستقلة المخصصة لنقل البضائع العامة بمختلف الأشكال والأحجام، وهو مفهوم لم يتم تنفيذه بعد في هذا القطاع. وتشمل المشاريع أيضاً تطوير القوارب المستقلة «التاكسي المائي» المخصصة لنقل الركاب في مدينة أبوظبي إلى الجزر المجاورة.

وسيتم توظيف العديد من الحلول بهذه المشاريع، ومنها أنظمة الرؤية الحاسوبية والتواصل وأجهزة الاستشعار وأنظمة ليدار، ودمجها مع البنى التحتية الحالية لدى مجموعة موانئ أبوظبي، ما يعزز مستوى الإنتاجية ويسهم في خفض التكاليف والوقت. وقالت الدكتورة نورة الظاهري: «يؤدي الابتكار التكنولوجي والإبداع دوراً هائلاً في تشكيل مستقبل التجارة والخدمات اللوجستية.

وستسهم شراكتنا مع معهد الابتكار التكنولوجي وأسباير في تسريع نمو التقنيات الناشئة وتجسيد رؤيتنا المشتركة لعمليات النقل الذاتي وإدارة المخازن، وفي ضوء الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة، سنقود معاً الطريق نحو إعادة تشكيل القطاع وسلسلة التوريد والمساهمة في بناء مستقبل تغير فيه التكنولوجيا الطريقة التي تتحرك بها السلع والخدمات مع تحسين جودة الحياة لمجتمعاتنا وأعمالنا».

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