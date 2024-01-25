الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: إمكانات هائلة للتعاون بين دبي وهونغ كونغ

المصدر: دبي - مصطفى درويش

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قال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «إن هناك إمكانات هائلة للتعاون بين دبي وهونغ كونغ، بما لدى الطرفين من أولويات مشتركة، حيث تمضي المدينتان قدماً في التنمية الخضراء والرقمنة».

وأضاف خلال مقابلة حصرية مع صحيفة تشاينا ديلي: «سنواصل العمل معاً في مجال الحوكمة البيئية والمسؤولية الاجتماعية، لأن العديد من القضايا المشتركة التي نواجهها في هذا المجال جديدة تماماً، ما يمكن أن يوفر فرصاً جيدة للتعاون بين المركزين الماليين الدوليين، فكلاهما منظم جيداً ومبتكر».

وكشف أنه عقب المنتدى المالي الآسيوي المستمر على مدار يومين، سيجتمع مع مسؤولين من لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) في هونغ كونغ لمناقشة ترتيبات التعاون التنظيمي بين المركزين الماليين، مضيفاً أن الأولويات تتوافق مع موضوع المنتدى «التعاون المتعدد الأطراف من أجل غد مشترك».

حوكمة

وفيما يخص الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة وإزالة الكربون على سبيل المثال، قال جونستون إنه من دون التعاون الدولي، فإن تحقيق النتائج المرجوة في هذه المجالات سيكون أمراً صعباً، وهذا النوع من التعاون أمر حيوي بالقدر نفسه بالنسبة للهيئات التنظيمية المالية، مثل هيئة الأوراق المالية والبورصة وسلطة دبي للخدمات المالية، وهي هيئة تنظيمية مستقلة داخل مركز دبي المالي العالمي (DIFC).

وقال جونستون: «لقد كانت هونغ كونغ منذ فترة طويلة مركزاً مالياً دولياً رائداً، حيث تجتذب الشركات الدولية، وإطارها التنظيمي قوي، والبنية التحتية ممتازة، والعقلية منفتحة»، مضيفاً أن هذه العناصر تشكل أيضاً التصميم الأساسي لعقدين من الزمن لمركز دبي المالي العالمي. وفي هذا الصدد، «تشترك هونغ كونغ ودبي في الحمض النووي المشترك، وستستمران في التعاون في هذا الاتجاه». وتابع: «لقد تعاون مركز دبي المالي العالمي بالفعل بقوة مع القطاع المالي في هونغ كونغ، وأعتقد أن هذه الشراكة ستستمر في النمو».

ومع تطور دبي وهونغ كونغ إلى مراكز رقمية، حدد جونستون التمويل الرقمي كمجال آخر، حيث يمكن لهما دفع التعاون المالي. وقال إن سلطة دبي للخدمات المالية مستعدة لتعزيز التعاون مع هونغ كونغ في مجال التنظيم المالي الرقمي.

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