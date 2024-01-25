منصة «أبهي» للتمويل تعتزم تأسيس مقرها العالمي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «أبهي»؛ منصة التمويل التي تأسست في باكستان، المدعومة من قبل منظومة التكنولوجيا العالمية «Hub71»، عزمها تأسيس مقرها العالمي في أبوظبي، بدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار، وذلك لمواصلة مسيرة تطورها وتوسعها على الصعيد الدولي.

وانضمت «أبهي» إلى منظومة التكنولوجيا العالمية «Hub71» في عام 2022، حيث توسعت أعمالها من خلال الوصول إلى مجموعة كبيرة من الشركات والمستثمرين والهيئات. واستفادت الشركة من فرص النمو التي تتيحها بيئة أبوظبي الداعمة للأعمال، والتي تدعم الشركات خلال جميع مراحل نموها، من التأسيس وحتى طرح أسهمها للاكتتاب العام، وذلك من خلال عقد الشراكات والتعاون مع منظومة واسعة من كبرى الشركات الوطنية والمستثمرين. وتعمل «أبهي» حاليًا مع مكتب أبوظبي للاستثمار، شريك منظومة «Hub71» الاستراتيجي، بهدف توسيع وتطوير عملياتها التشغيلية للاستفادة من فرص النمو في الأسواق الناشئة.

وقال بدر سليم سلطان العلماء المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: تعتبر «أبهي» مثالاً واضحاً على مدى سرعة تأسيس الشركات وتوسعها وازدهار أعمالها في أبوظبي. فبعد عام من انضمامها إلى منظومة «Hub71»، تعمل «أبهي» الآن مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتنمية أعمالها، وتعزيز نطاق حضورها خارج أبوظبي.

وتعتبر «أبهي»، التي تأسست في عام 2021، من أبرز شركات الابتكار الواعدة على مستوى العالم، حيث صُنفِت كواحدة من شركات التكنولوجيا الرائدة من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي 2023.

وقال عمير أنصاري الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ «أبهي»: نفخر بتأسيس مقرنا العالمي في أبوظبي، في خطوة تشكل علامة فارقة في رحلة «أبهي». فإضافة إلى فرص التوسع في العديد من الأسواق حول العالم، تأتي هذه الخطوة، كدلالة هامة على الفرص التي يوفرها التعاون الاستراتيجي بين «Hub71»، ومكتب أبوظبي للاستثمار، بما يتميز به من رؤية مستقبلية. وسيمكننا وجودنا بأبوظبي من الاستفادة من بيئة الأعمال الحيوية والدعم القوي لتسريع نمونا وابتكاراتنا.

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