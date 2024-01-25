«سيدات أعمال دبي» يطلق مبادرة لتمكين النساء في الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي – وام

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أطلق مجلس سيدات أعمال دبي وشركة أوراكل مبادرة «سيدتي» بهدف تعزيز مهارات استخدام الذكاء الاصطناعي في صفوف النساء العاملات ورائدات الأعمال في دبي ودولة الإمارات، بما يسهم في دعم أهداف الاقتصاد القائم على الذكاء الاصطناعي في الدولة.

ويدير برنامج القيادات النسائية من أوراكل مبادرة «سيدتي» التي ستسهم في صقل مهارات 500 سيدة من أعضاء مجلس سيدات أعمال دبي في مجال الذكاء الاصطناعي لمساعدتهن على نشر تطبيقاته في شركاتهن وأماكن عملهن وغيرها من المجالات من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية واستطلاع آفاق النمو الجديدة.

وتمتد مبادرة «سيدتي» عاماً واحداً، حيث سيقوم خبراء أوراكل بالتعاون مع مجلس سيدات أعمال دبي خلالها بتنظيم جلسات تدريبية ستعزز فهم المشاركات لأساسيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مختلف القطاعات. وستغطي الموضوعات التدريبية كلاً من الحوسبة السحابية وأساسيات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي وتعلّم الآلة وإنترنت الأشياء والبلوك تشين ومجالات تطبيق هذه التقنيات، بالإضافة إلى استعراض أمثلة حية عن تجارب استخدامها من جميع أنحاء المنطقة.

وقالت نادين حلبي، مديرة تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي: «تعد الشراكة لحظة محورية في التزام مجلس سيدات أعمال دبي بتمكين النساء العاملات ورائدات الأعمال بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية».

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