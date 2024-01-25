«اقتصادية رأس الخيمة» تروّج لـ 170 مشروعاً وطنياً

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن الترويج لـ 170 مشروعاً وطنياً في الإمارة على مدى 6 أعوام من خلال برنامج «الاقتصادية في أسبوع»، الذي يبث عبر أثير إذاعة رأس الخيمة.

وتنوعت المشاريع لتشمل التجارية والمنزلية والافتراضية منها، بالإضافة لمشاريع الطلاب الابتكارية، كما استضاف البرنامج 170 مستشاراً وخبيراً من داخل الدولة وخارجها من المختصين بالاقتصاد والتسويق الذكي وإعداد دراسات الجدوى ومهارات التمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة، إلى جانب المجالات التربوية، والأسرية، والطبية، والنفسية.

وأوضح سامي محمد الرباح مدير مكتب الاتصال المؤسسي بالوكالة، خصص البرنامج 34 حلقة لتوعية المستهلكين في حقوقهم وواجباتهم في التسوق الآمن، بالإضافة لحلقات خصصها البرنامج تفاعلاً مع مختلف المناسبات الوطنية والعالمية مثل اليوم العالمي للإحصاء، واليوم العالمي للسرطان، واليوم الوطني، ويوم المرأة، وبداية العام الدراسي وغيرها من المناسبات.

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