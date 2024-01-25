تضاعف نمو «زوهو» 15 مرة بعد 6 سنوات من افتتاح مكتبها في دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «زوهو»، وهي شركة تكنولوجيا عالمية تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، أمس، تسجيل نمو بنسبة 43 % في إيراداتها وزيادة بنسبة 29 % في عدد شركاء التوزيع لديها في دولة الإمارات خلال العام 2023. وتميز هذا النمو بمسار تصاعدي ملحوظ، مع ارتفاع عدد الشركات المتوسطة والكبيرة الحجم التي تحولت إلى اعتماد حلول زوهو الشاملة ذات القيمة العالية.

وقال «حيدر نظام»، رئيس زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «تضاعف نمو زوهو بأكثر من 15 مرة بعد مرور 6 سنوات على افتتاح مكتبنا في دبي. ويتوافق مشهد الأعمال النابض بالحياة في الإمارات والنهج الريادي الذي تتبناه للتحول الرقمي بشكل مثالي مع مهمة زوهو الرامية إلى تمكين الشركات.

ونحن سعداء لرؤية المزيد من الشركات المحلية الرائدة عبر قطاعات متنوعة تستفيد من محفظة حلولنا الشاملة لتبسيط العمليات التشغيلية، وخفض التكاليف، وتحقيق النمو المستدام. لقد مكّنت هذه البيئة الخصبة للأعمال شركة زوهو من الازدهار والمساهمة في التطور الرقمي المتواصل الذي تشهده الإمارات».

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