نمو غير مسبوق لسوق السيارات المستعملة في الإمارات خلال 2023

المصدر: دبي - البيان

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شهد سوق السيارات المستعملة في الإمارات نمواً غير مسبوق خلال عام 2023، نظراً لمجموعة من العوامل أبرزها تغير تفضيلات المستهلك، والسياسات الحكومية الاستراتيجية، والتحسينات المستمرة لأنظمة المرور والبنى التحتية.

ورصد تقرير لمنصة «دوبيزل» ارتفاعاً كبيراً في الطلب على المركبات الكهربائية بنسبة وصلت إلى 33 %، مما يعكس الإقبال المتزايد على وسائل النقل الصديقة للبيئة بما يتوافق مع التزام حكومة الإمارات بوسائل النقل الصديقة للبيئة من خلال مبادرات مثل استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030.

ولفت التقرير إلى دمج إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في السيارات، حيث زاد دمج إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في السيارات الفاخرة، مما عزز من تجربة القيادة بمزايا عديدة مثل القيادة الذكية ومواصفات السلامة الذكية وميزة التحكم الصوتي بالسيارة.

ولفت التقرير إلى ازدهار سوق السيارات الفاخرة المستعملة في الإمارات لعام 2023، الأمر الذي يعزى إلى ارتفاع الطلب وتطور الاتجاهات المحلية. وعلى الرغم من الأسعار المرتفعة تقليدياً للسيارات الفارهة، فذلك لم يمنع سوق السيارات الفاخرة المستعملة من تحقيق نمو ملحوظ.

من جهة أخرى، دفع الإقبال المتزايد على المركبات الكهربائية أهم شركات تصنيع السيارات إلى ضم المركبات الصديقة للبيئة إلى محفظتها، ممّا أسهم في توفير مروحة واسعة من السيارات الصديقة للبيئة.

وفي إطار اعتماد دولة الإمارات أكثر وأكثر على الرقمنة، يبرز الزخم الكبير الذي تلاقيه المنصات الإلكترونية، ممّا يسهل عملية شراء السيارات، وبالتالي يسهم في النمو الكبير للقطاع.

وبموازاة تطور قطاع السيارات في الإمارات ليلبي المتطلبات المتغيرة للمستهلكين والاتجاهات الصاعدة في مجال النقل، شهد سوق السيارات المستعملة غير الفاخرة أيضاً نمواً استثنائياً على أساس سنوي عام 2023، حيث لوحظ تغير لافت وكبير في تفضيلات المستهلك الذي بات يميل إلى السيارات المستعملة غير الفاخرة، وذلك بفضل الخيارات الكبيرة المتاحة أمامه مقارنة بالسيارات الجديدة.

وذكر التقرير أن الطلب على السيارات المستعملة غير الفاخرة أثر بشكل ملحوظ على اتجاهات الأسعار، فلوحظ ارتفاع في أسعار مختلف السيارات والطرازات. وأشار التقرير إلى أن العلامات التجارية اليابانية لا تزال مهيمنة على السوق. فتحافظ «تويوتا» و«نيسان» مثلاً على موقع الصدارة، مع طرازات محبوبة توفق بين المواصفات العملية والأداء.

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