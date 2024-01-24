موزمبيق تمدد عقد تشغيل لـ«موانئ دبي العالمية» بملياري دولار

المصدر: دبي - البيان

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وافق مجلس الوزراء الموزمبيقي على اتفاق تمديد لـ«موانئ دبي العالمية» و«غريندرود» وشركات أخرى لتشغيل أكبر موانئها. وشمل الاتفاق توسعة ميناء مابوتو بقيمة ملياري دولار، ما من شأنه جذب حركة شحن البضائع بعيداً عن البنية التحتية التجارية المتداعية في جنوب أفريقيا المجاورة.

وفازت المجموعة، التي تضم أيضاً شركة السكك الحديدية المملوكة للدولة في موزمبيق، بتمديد عقد تشغيل الميناء لمدة 25 عاماً في مابوتو العاصمة حتى عام 2058. وجاءت موافقة مجلس الوزراء الموزمبيقي وفقاً لبيان. ويتضمن الاتفاق استثمارات بنحو 1.1 مليار دولار بحلول 2033.

وينتظر أن تزيد الطاقة الإنتاجية للميناء إلى 54 مليون طن سنوياً بحلول 2058، من 37 مليون طن هذا العام، وفقاً لعقد الامتياز الممدد. ويشمل ذلك زيادة طاقة محطة تداول الفحم في ماتولا بجوار مابوتو إلى 18 مليون طن سنوياً من 7.5 ملايين طن، كما ستتضاعف سعة حاويات الشحن السنوية أربع مرات تقريباً إلى مليون وحدة خلال الفترة نفسها.

وتنمو الحركة في ميناء مابوتو بشكل سريع في السنوات الأخيرة لتنامي اقتصاد موزمبيق ولمقابلة الطلب من صادرات جنوب أفريقيا، بعد أن تسببت الأعطال والتكدس في شركة السكك الحديدية والموانئ المملوكة للدولة في جنوب أفريقيا «ترانسنت إس أو سي» في خسائر بمليارات الدولارات. وينقل عمال مناجم الفحم والكروم والمغنتيت في جنوب أفريقيا كميات كبيرة من هذه الخامات إلى ميناء مابوتو بالشاحنات.

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