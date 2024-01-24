مركز دبي للسلع المتعددة يستهلّ جولاته الترويجية الدولية 2024 في لندن

المصدر: البيان

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أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة المتخصصة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن إطلاق النسخة التاسعة من جولاته الترويجية الدولية "وُجد من أجل التجارة" انطلاقاً من لندن، في إطار جهوده المستمرة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر من المملكة المتحدة.

وقد نما حجم التبادل التجاري بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة بنسبة 47.3% على أساس سنوي ليصل إلى 25.5 مليار جنيه إسترليني (119 مليار درهم إماراتي) في الأرباع السنوية المتتالية حتى نهاية الربع الثاني من العام 2023. وقدّم مركز دبي للسلع المتعددة مجموعة واسعة من المزايا وفرص النمو الإضافية للشركات البريطانية عبر تأسيس مقر لها في دبي والاستفادة من مجموعة من أسرع أسواق العالم نمواً.

وانضمت أكثر من 200 شركة بريطانية إلى منطقة الأعمال التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة خلال العام 2023 وحده، ليصل العدد الإجمالي إلى 2,080 شركة، يمثل نموًا سنويًا بنسبة 10٪.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "واصلنا خلال الأشهر الاثني عشر الماضية تعزيز المزايا والقيمة الفريدة التي يقدمها مركز دبي للسلع المتعددة، واعتمدنا تغييرات هيكلية ضخمة في منطقة الأعمال، ونجحنا في تسجيل مستويات جديدة من استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي. وبعد انضمام 2,700 شركة جديدة إلى المركز خلال العام الماضي، من بينها 200 شركة بريطانية، حقّقنا نمواً قوياً عبر مختلف منظوماتنا، ولا سيما في مركز العملات المشفرة ومركز الألعاب، ومن المقرر إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي الجديد التابع لمركز دبي للسلع المتعددة قريباً. ولتلبية مستوى الطلب المرتفع، تزداد أهمية تكثيف الاستثمارات في البنية التحتية، لذلك افتتحنا برج أبتاون تاور، مركزنا الرئيسي الجديد خلال العام الماضي، والذي يضم 22 طابقاً من المساحات المكتبية الراقية من الدرجة الأولى لشركاتنا الأعضاء في أول برج ضمن الأبراج التجارية والسكنية التسعة التي ستُتوج منطقة أبتاون دبي".

ونُظّمت الجولة في غرفة التجارة العربية البريطانية بالشراكة مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في لندن. وخلال الفعالية، أطلع عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في مركز دبي للسلع المتعددة 160 شخص من قادة الشركات البريطانية العاملة في مختلف القطاعات على مدى سهولة مزاولة الأعمال في دبي من خلال التعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة، أحد أكثر مناطق الأعمال ترابطاً في العالم. كما سلّطت النقاشات الضوء على القوة والمرونة التي تتحلى بها دبي في وجه التحديات الاقتصادية العالمية، وانخفاض التضخم، والسياسات الداعمة للشركات وهي عوامل رسّخت مكانتها كمركز محوري للتجارة العالمية.

وتلعب سلسلة الجولات الترويجية "وُجِد من أجل التجارة" التي ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة دوراً مهماً في الترويج لدبي كوجهة رئيسية لمزاولة الأعمال، حيث يسلّط المركز خلال هذه الجولات الضوء على القيمة الفريدة التي تقدمها دبي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ويساهم مركز دبي للسلع المتعددة بنسبة 11% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي في دبي. وخلال العام 2023، سجلت المنطقة الحرة ثاني أفضل أداء سنوي لها على الإطلاق، حيث شهدت انضمام نحو 2,700 شركة جديدة، ليرتفع عدد الشركات الأعضاء المسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة لأكثر من 24,000 شركة من جميع أنحاء العالم.

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