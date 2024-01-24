«إينوفو للطرق والبنية التحتية والبحرية» تنال جائزة التميز والإبداع الهندسي

المصدر: أبوظبي - البيان

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حازت شركة «إينوفو لأعمال الطرق والبنية التحتية والبحرية» المركز الثاني عن فئة شركات الإنشاءات، ضمن مشاركتها في النسخة الثانية من جائزة التميز والإبداع الهندسي، والتي تنظمها سنوياً جمعية المهندسين بالإمارات.

وقال المهندس ريان العيد المدير العام للشركة: «حازت شركتنا المركز الثاني عن فئة الإنشاءات، من خلال مشاركتنا بمشروع القرم المرحلة الثانية والتابع لشركة الدار العقارية. يعتبر هذا المشروع الضخم من أكثر المشاريع، التي تطلبت جهداً وعملاً جماعياً جباراً، وذلك في غضون فترة لا تتجاوز العامين، وتم تسليم المشروع قبل الوقت المتوقع.

ويرتكز المشروع بشكل أساسي على مسؤولية الحفاظ على البيئة، من خلال استنبات أشجار القرم، إضافة إلى شجرة زيتون يتجاوز عمرها 1000 عام، وذلك ضمن أعمال الطرق والبنية التحتية والأعمال البحرية».

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