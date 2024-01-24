8000 تنفيذي و1000 مستثمر في النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية

المصدر: دبي - محمد عباس

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نظم مركز دبي المالي العالمي، أمس، حواراً عن قمة دبي للتكنولوجيا المالية في نسختها الثانية لهذا العام، والتي ستكون الأكبر والأشمل على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح أن القمة ستكون الأكبر والأكثر تأثيراً من العام الماضي بحضور أكثر من 8000 من كبار الشخصيات التنفيذية، وحضور أكثر من 1000 مستثمر، وحضور أكثر من 200 متحدث عالمي، وحضور أكثر من 200 من الرعاة والعارضين، وحضور أكثر من 100 دولة مشاركة، وتنظيم 5 مسارح للمنتديات الحوارية.

وتضمن الحوار سلسلة نقاشات مهمة حول آخر التوجهات في عالم تكنولوجيا المال والأعمال والحوكمة والتشريعات الداعمة لهذا التحول والاستدامة والخدمات الداعمة وغيرها، تمهيداً للحفل الختامي في قمة دبي للتكنولوجيا المالية في 7 و8 مايو 2024.

وأكد محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، نجاح المركز في استقطاب عدد كبير من الشركات التكنولوجيا المالية وشركات الابتكار خلال عام 2023، حيث ارتفع عدد الشركات في المركز إلى أكثر من 800 شركة خلال العام الماضي.

وأضاف البلوشي في تصريحات لـ«البيان» أن الهدف من المنتدى هو تحديد الأجندة والمحاور الرئيسية، وتم بحث ومناقشة أهم الأفكار والقضايا والتحديات الجديرة بالطرح ضمن «قمة دبي للتكنولوجيا المالية» وقد طرحنا خلال الحوار عدداً من القضايا المتخصصة ضمن القطاع، والتي تستوجب منا تسليط الضوء عليها والوقوف على أبعادها. وقد شارك في الحوار عدد من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة المتخصصة من كل أنحاء العالم، وذلك للتعرف على أبرز القضايا التي يرغبون بطرحها في القمة.

3 مرتكزات

وأشار إلى أن القمة ستركز هذا العام على زيادة التأثير عالمياً وإقليمياً عبر 3 مرتكزات وهي كأس العالم للتكنولوجيا المالية، حيث نستضيف نهائي تحدي كأس العالم للشركات في القمة ليكون الأول من نوعه على مستوى العالم. وسيحصل الفائز على جائزة قدرها مليون دولار.

وهذا العام، نهدف إلى مضاعفة عدد العارضين لنجذب ونعرض أحدث التقنيات والابتكارات، مما يتيح لجميع من يحضر القمة الاستمتاع والمشاركة بالرؤى والنقاشات المثيرة في منتديات ومسارح القمة المجهزة بأحدث التقنيات وآليات الترجمة، فضلاً عن الفعاليات والمؤتمرات المصاحبة للقمة، يأتي هذا في سياق متصل ومهم جداً، فستشكل هذه الأحداث والطاولات المستديرة وتوقيع اتفاقيات التعاون وحلقات النقاش الجانبية وغيرها خلال القمة رافداً ومنطلقاً لتعزيز التجربة الشاملة لجميع الحضور.

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