«أمنيات» تخطط لاستثمار 10 مليارات في «مراسي باي مارينا» حتى 2028

المصدر: دبي - مشعل العباس

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توقع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أمنيات العقارية، مهدي أمجد، استمرار نمو أسعار العقارات الفاخرة في دبي خلال العام الجاري، مؤكداً أن الإمارة ستستمر أيضاً في قيادة قطاع العقارات الفاخرة على المستوى العالمي خلال 2024.

وذكر مهدي أمجد أن الشركة تسعى لاستثمار 10 مليارات درهم حتى العام 2028 في منطقة «مراسي باي مارينا»، التي استحوذت عليها في سبتمبر من العام الماضي، حيث أطلقت الشركة حتى الآن 4 أبراج فاخرة وفندقاً بتكلفة استثمار كلي 8 مليارات درهم، فيما سيتم إطلاق البرج الخامس خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيراً إلى أن استراتيجية الشركة بالنسبة للمنطقة تشمل أيضاً تطوير المارينا لتتحول إلى واحدة من أبرز وجهات اليوخوت في داون تاون دبي.

وقال أمجد في تصريحات صحفية، «إن العام 2023 كان استثنائياً بكل المقاييس على مستوى نمو الأسعار والطلب على العقارات الفاخرة في دبي، ونتوقع أن يشهد العام الجاري استمراراً في نمو الطلب العالي من قبل المستثمرين على هذا القطاع، لافتاً إلى أن دبي باتت اليوم تقود قطاع العقارات الفاخرة عالمياً مقارنة بوجهات ومدن أخرى منافسة. وذكر أمجد أن الشركة لم تصدر حتى اليوم أي سندات أو صكوك، فيما تخطط على المدى المتوسط خلال العامين 2024 و2025 لإصدار سندات خضراء كإحدى طرق التمويل المتاحة لدى الشركة.

وأكد أمجد، أن الشركة نجحت في مضاعفة قيمة محفظتها إلى 10 مليارات دولار في عام 2023 مقارنة بـ5 مليارات دولار في عام 2021، فيما تخطط أمنيات لزيادة القيمة الإجمالية لمحفظتها العقارية فائقة الفخامة إلى 15 مليار دولار في عام 2025.

وأضاف أمجد، بالفعل قد تم بيع 70 % من مشروع «فيلا، دورتشستر كوليكشن، دبي في منطقة مراسي باي مارينا»، والذي شهد ارتفاعاً في قيمة الملكية بأكثر من 10 % منذ إطلاقه في يناير 2023، مع بقاء عدد محدود من الوحدات للبيع الآن.

وشهد مشروع «ذا لانا ريزيدنسز، دورتشستر كوليكشن، دبي» ارتفاعاً في قيمة الملكية بنسبة تزيد على 71 %، وقد تم بيع جميع وحداته الآن، وكشف مهدي أمجد أيضاً عن أنه قد سبق وتم بيع إحدى شقق البنتهاوس في «ذا لانا ريزيدنسز، دورتشستر كوليكشن، دبي» في عام 2021 مقابل 75 مليون درهم، والتي اعتبرت حينها الأعلى تكلفة في منطقة برج خليفة، بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن افتتاح «فندق ذا لانا، دورتشستر كوليكشن، دبي» – أول فندق لمجموعة دورتشستر في آسيا – في مراسي باي مارينا في الربع الثاني من عام 2024.

وقال أمجد، ضمن محفظة أمنيات في نخلة جميرا، تم بيع 6 من شقق العلامة التجارية في المنطقة في يوم واحد من العام الماضي بأسعار تتراوح بين 66 مليون درهم و91 مليون درهم، حيث أظهرت وجهة «مجموعة أورلا، دورتشستر كوليكشن، دبي» أداءً ممتازاً.

وسجل مشروع «أورلا، دورتشستر كوليكشن، دبي» ارتفاعاً في قيمة القدم المربعة من 6.1 آلاف درهم إلى 9.2 آلاف درهم في عام 2023، في حين حقق مشروعها «أورلا إنفينيتي، دورتشستر كوليكشن، دبي» أعلى قيمة للقدم المربعة المسجلة في دبي (10,200 درهم).

ومع إطلاق مشروع أورلا إنفينيتي في الربع الأخير من عام 2023، تم الكشف عن نمو مجموعة أورلا، حيث بلغ إجمالي قيمة مبيعاتها 2 مليار دولار، ومن ضمن الإنجازات الملحوظة الأخرى لأمنيات في العام الماضي بيع قصر The Sky Palace، الذي يتوج مشروع «أفا، دورتشستر كوليكشن، دبي»، مقابل 220 مليون درهم (60 مليون دولار)، والتي بها تم بيع العقار بالكامل رسمياً.

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