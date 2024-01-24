19 ترخيصاً لأنشطة الأصول الافتراضية بدبي 2023

المصدر: دبي - وام

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نجحت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية في ترسيخ مكانتها كجهة تنظيمية رائدة عالمياً في مجال الأصول الافتراضية خلال عام 2023. وتمكنت بعد أقل من عام على انطلاق عملياتها في السوق، من إصدار 19 ترخيصاً لأنشطة الأصول الافتراضية، منها 11 ترخيصاً بدأ حاملوها بممارسة الأنشطة المرخصة لهم بموجبها، وإصدار 72 موافقة مبدئية أخرى لشركات جديدة في سوق العمل في دبي.

وتقوم سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بالتخلص التدريجي من برنامج ترخيص الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق MVP كونه أدّى الغرض الذي استُحدث من أجله في الفترة التي سبقت إطلاق اللوائح الرسمية الكاملة لتنظيم السوق.

كما أصدرت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية 133 إشعاراً بإقرار الامتثال بالتطبيقات الجديدة، لضمان امتثالهم للتوجيهات التنظيمية في إطار نهج استباقي وسريع الاستجابة، وإصدار 116 شهادة عدم ممانعة على التداول بالملكية، فضلاً عن استكمال تقييم 37 شهادة إضافية جاهزة للإصدار، وإصدار 94 إشعاراً بشأن اعتماد نشاط الأصول غير الافتراضية.

وقال ماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، إن السلطة مع العام الجديد 2024 تركز جهودها على تجسيد البنية التحتية وتوسيع نطاق انتشار منظومة الأصول الافتراضية وتعزيز مرونتها. والالتزام بضمان بيئة آمنة ومبتكرة لمقدّمي الخدمات والمستهلكين على حد سواء، مؤكداً الارتقاء بمكانة دبي لتصبح وجهة عالمية رائدة في مجال تنظيم الأصول الافتراضية.

وأكدت السلطة أهمية التعاون والحوار مع المؤسسات العالمية وأبرزها التي أجريت مؤخراً مع سلطة النقد في هونج كونج (HKMA)، وقد تم تحديد المبادرات التعاونية لتعزيز البنية التحتية المالية وسبل التواصل مع الأسواق ووضع اللوائح التي تنظم قطاع الأصول الافتراضية من أجل بدء العمل على وضع أطر التصميم والتنفيذ التي تضمن التعاون المشترك بين كافة الأطراف المعنية في القطاعين المصرفي والتكنولوجي من مختلف الولايات القضائية لتطوير حلول التكنولوجيا المالية وتبادل المعرفة.

وحققت لوحات التحكم المباشرة المستخدمة لمراقبة المعاملات عبر الحدود والتي طوّرتها سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بمساعدة جهات متخصصة مثل XChain نجاحاً بارزاً، حيث استقطبت انتباه المشاركين خلال معرض «إكسباند نورث ستار».

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