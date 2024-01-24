«فيتش»: «ناسداك دبي» يحفظ مكانته عالمياً ضمن أفضل مراكز إدراج الصكوك الدولارية

المصدر: (دبي - مصطفى درويش)

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توقع تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يواصل «ناسداك دبي» الحفاظ على مكانته ضمن أفضل مراكز إدراج الصكوك الدولارية في العالم.

وقال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في «فيتش»: تعتبر الأوضاع الائتمانية لمصدري الصكوك في الإمارات مستقرة، لأن 96.5% من الصكوك هي درجة استثمارية و92% ذات نظرة مستقبلية مستقرة، والرصيد ذو نظرة مستقبلية إيجابية.

ومن المتوقع أيضاً أن ترتفع حصة إصدارات الصكوك والدرهم في مزيج أسواق رأس المال في الإمارات في ظل تنفيذ الحكومة للإطار النقدي بالدرهم، وسعي المصدرين إلى تنويع التمويل، والطلب القوي من المستثمرين، بما في ذلك البنوك الإماراتية التي لديها سيولة قوية.

وقد ارتفعت حصة الدرهم في مزيج أسواق رأس المال القائمة إلى 20.5% في نهاية 2023 من 0.5% في 2020، وكان معظم الرصيد بالدولار. وبدأت الحكومة الاتحادية بإصدار سندات الخزانة بالدرهم في 2022، ولم يتم إصدار سوى صكوك الخزانة بالدرهم بعد الربع الثاني من 2023. وفي 2023، توسع إصدار الصكوك بجميع العملات بنسبة 115% على أساس سنوي

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