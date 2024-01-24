3.4 مليارات تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي 3.4 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 510 مبايعات بقيمة 1.36 مليار درهم، منها 64 مبايعة للأراضي بقيمة 411.67 مليون درهم، و446 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 949.04 مليون درهم. جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 32.23 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 65.57 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 30.53 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 44 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 65 مبايعة بقيمة 143.51 مليون درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 45.84 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 81.45 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.95 مليار درهم منها 22 رهن أراض بقيمة 236.22 مليون درهم و188 رهن فلل وشقق بقيمة 1.71 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 900 مليون درهم، وأخرى في منطقة القوز الرابعة بقيمة 140 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 30 هبة بقيمة 165.56 مليون درهم.

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