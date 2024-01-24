«أوراكل» لـ«البيان»: صدارة إماراتية لقطاع مراكز البيانات في المنطقة

المصدر: دبي - مشعل العباس

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توقعت شركة «أوراكل» أن يسهم توسع استثمارات الإمارات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات في زيادة الطلب على الطاقة بـ 3 أضعاف في الدولة، وذلك لما تتطلبه البنية التحتية والتشغيلية لهذه التكنولوجيا من قدرات في إدارة العمليات والتبريد على مدار الساعة، فضلاً عن توفير حلول بديلة لمنع أية انقطاع في التيار.

وقال أحمد عدلي، نائب الرئيس - الهندسة السحابية للتكنولوجيا - الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في «أوراكل» في تصريحات صحفية على هامش فعاليات Oracle CloudWorld Tour Dubai: «إن دولة الإمارات تتصدر قطاع مراكز البيانات في المنطقة بفعل تحول الدولة الرقمي، التي تعد البنية التحتية الأساسية لهذا التحول، ما يضاعف الطلب على الطاقة لتشغيل هذه المراكز».

وأضاف عدلي: «إن «أوراكل» سترفع عدد مراكز البيانات التابعة لها في الإمارات إلى 8 مراكز في كل من أبوظبي ودبي، 4 منها بالتعاون مع شركتي «اتصالات من إي آند» ودو «خلال العام 2024، وذلك بهدف تلبية احتياجات القطاعين الحكومي والخاص المتزايدة على مراكز البيانات».

وأعلنت شركة «أوراكل» عن توسيع نطاق تعاونها بشكل كبير وملموس مع «اتصالات من إي آند» (&e).

وفي إطار هذه الخطوة الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي لها، ستقوم «اتصالات من إي آند» (&e) بنشر مجموعات وحدات معالجة الرسومات (NVIDIA H100 GPU) ضمن منطقة Oracle Cloud Infrastructure المخصصة (OCI)، والتي ستتم استضافتها على مراكز بيانات الشركة.

كما تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل توطين خدمات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتطويرها، والارتقاء بمستوى عروض الخدمات المقدمة في كامل محفظة منتجات «اتصالات من إي آند» (&e) وعملياتها التجارية.

كما أبرمت «أوراكل» أيضاً اتفاقية تعاون مع شركة دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، لنشر منصة Oracle Alloy التي ستساعد في إطلاق الخدمات السحابية واسعة النطاق لعملاء من القطاع العام في الإمارات.

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