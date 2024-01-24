14.7 مليار درهم إنفاق زوار الإمارات في 2022

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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انطلقت، أمس في أبوظبي، «قمة التجارة في الشرق الأوسط»، التي تنظمها المنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية IAAPA، بالتعاون مع «ميرال» المتخصصة في تطوير الوجهات، ومكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض.

وأكدت المنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية IAAPA اختيار مدينة دبي لافتتاح مقرها الأول في منطقة الشرق الأوسط، وأشارت المنظمة إلى أن زوار الإمارات أنفقوا نحو 4 مليارات دولار (14.7 مليار درهم) في عام 2022، مؤكدة أن الإمارات من أعلى الدول بالنسبة لإنفاق الزوار خلال عام 2023.

وأكد محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال، في كلمته بافتتاح القمة؛ أن جزيرة ياس واحدة من أبرز الوجهات في منطقة المدن الترفيهية الأسرع نمواً على مستوى العالم. وأوضح أن جزيرة ياس سجلت خلال عام 2023 مستويات أداء مميزة تفوق السنوات السابقة من حيث عدد الزوار ونسب إشغال الفنادق.

وقال الزعابي: شهد فصل الصيف ارتفاع عدد زوار المدن الترفيهية بنسبة 85%، ونمو الإشغال الفندقي بنسبة 90%، وسجلنا في نهاية عام 2023 رقماً قياسياً جديداً في عدد الزوار، الذي ارتفع بنسبة 88% مقارنة بعام 2022؛ كما بلغت نسبة الإشغال الفندقي 75% في شهر نوفمبر من العام الماضي. وأضاف إن جزيرة ياس حصلت أيضاً على أكثر من 130 تكريماً على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تجاوز عدد الفعاليات التجارية الأهداف المحددة لعام 2023.

وكشف بيتر فان دير شانس، المدير التنفيذي ونائب رئيس المنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية IAAPA في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا – في تصريحات للصحافيين - أن زوار دولة الإمارات أنفقوا نحو 4 مليارات دولار (14.7 مليار درهم) في عام 2022، مؤكداً زيادة نسبة إنفاق الزوار بنسبة 18% بالنسبة للمنطقة بصفة عامة حتي عام 2027. وأضاف بيتر فان دير شانس إن المنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية IAAPA اختارت مدينة دبي لافتتاح مقرها الأول في منطقة الشرق الأوسط.

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