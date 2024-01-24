349 عطاء لاستضافة فعاليات أعمال فازت بها دبي 2023

المصدر: دبي - البيان

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فازت دبي بـ 349 عطاء لاستضافة فعاليات ومؤتمرات أعمال خلال العام 2023، بزيادة قدرها 49 % مقارنة بالعام 2022؛ لتسجل بذلك إنجازاً جديداً يضاف إلى سجلها الحافل، وذلك نتيجة للجهود المستمرة لـ«فعاليات دبي للأعمال»؛ المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في دبي؛ وتعاونه المثمر مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، الأمر الذي أسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة لاستضافة فعاليات الأعمال الدولية، فيما يتوقع أن تجذب هذه الفعاليات أكثر من 191.000 مشارك إلى دبي من شتى أنحاء العالم.

ويواصل مكتب «فعاليات دبي للأعمال» تعزيز مكانة الإمارة لتكون الوجهة الرئيسية لاستقطاب مختلف فعاليات الأعمال والمؤتمرات الدولية، وتشجيع مختلف الجهات والمنظمات والجمعيات والشركات الدولية لتنظيم اجتماعاتهم ولقاءاتهم في دبي، وذلك عبر العمل المشترك مع الشركاء في القطاعين العام والخاص. وعلى الرغم من أن بعض هذه الفعاليات تم عقدها في العام الماضي، إلا أن العديد من الفعاليات التي تم الفوز بها سوف تقام خلال السنوات المقبلة حتى عام 2029.

وتمكنت دبي من إحراز تقدم واضح في الفوز بعطاءات استضافة فعاليات أعمال جديدة منذ جائحة كوفيد 19؛ ليسجل العام 2023 نجاحاً غير مسبوق ورقماً قياسياً يتجاوز ما تم تحقيقه في 2019، الذي شهد الفوز بـ 295 فعالية أعمال. و

تسهم هذه الفعاليات التي ستستضيفها الإمارة خلال الفترة المقبلة في النهوض بحركة التجارة والأعمال والاستثمار، وكذلك جذب المواهب العالمية؛ وهو ما يشكل ركائز أساسية لبناء اقتصاد أكثر قوة وتنوعاً وإنتاجية، وهو ما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

تنمية الاقتصاد والسياحة

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يواصل قطاع فعاليات الأعمال مساهمته في تعزيز التنمية الشاملة للاقتصاد والسياحة، وذلك وفقاً لأولويات أجندة دبي الاقتصادية D33».

وأشار إلى أن قطاع فعاليات الأعمال أثبت أهميته في تحفيز تطور المدينة، وضمان نمو المعرفة، والمساهمة في تطوير القطاعات والصناعات الرئيسية. ويعكس نجاح المدينة في استقطاب مؤتمرات واجتماعات عالمية في 2023، جهود مختلف الأطراف والشركاء في القطاعين العام والخاص.

فيما سترحب دبي بالعديد من الزوار المشاركين في الفعاليات التي تم الفوز باستضافتها خلال السنوات المقبلة، من صناع القرار وقادة الأعمال والمبدعين، الذين سيستفيدون من اقتصاد المعرفة، الذي ينمو بشكل متسارع، ويسهمون بزيادة زخمه.

وأردف: «للحفاظ على هذا الزخم، قمنا بوضع خطط طموحة لعام 2024، ونعمل مع كل الشركاء والأطراف المعنية، من الفنادق ومنظمي الفعاليات إلى الوجهات والمعالم السياحية المعروفة وكذلك مواقع استضافة الفعاليات، لجذب أكبر وأبرز فعاليات الأعمال والمؤتمرات إلى الإمارة، وتعزيز مكانتها وجهة عالمية مفضلة لاستضافة فعاليات الأعمال على مدار العام.

وخلال هذا العام، سيقوم فريق «فعاليات دبي للأعمال» وبالتعاون مع الشركاء بالتواصل مع مسؤولي الجهات والمنظمات الدولية وكذلك العملاء المحتملين في مختلف أنحاء العالم، لاستعراض القدرات التنافسية للإمارة وتعزيز مكانتها».

أبرز العطاءات

ومن بين أبرز عطاءات استضافة فعاليات ومؤتمرات الأعمال في 2023 «كريتيكال كوميونيكيشن وورلد 2024» بحضور 3800 مشارك، ومؤتمر «وورلد أنوال 2024» بحضور 4500 مشارك، واجتماع الجمعية الدولية للعلامات التجارية بحضور 10.000 مشارك.

كما تستقطب الإمارة فعاليات لشركات وبرامج تحفيزية بما في ذلك «توكين 2049» و«نوسكين إليت»، اللتان ستعقدان هذا العام بحضور 4000 و1000 مشارك على التوالي، إضافة إلى «أمواي إيسان 2025» المتوقع أن يشهد حضور 3500 زائر إلى دبي.

تأمين النجاح

وتعاون مكتب «فعاليات دبي للأعمال» مع الفنادق، ومسؤولي مواقع استضافة الفعاليات، ومنظمي المؤتمرات المهنية، وشركات إدارة الوجهات، ومقدمي الخدمات الأخرى لتأمين النجاح في تقديم هذه العطاءات والفوز بها. ويعمل المكتب مع الجمعيات المحلية والشركات والجهات الأخرى لوضع عروض استضافة شاملة لاستعراض قدرات دبي وجهة مفضلة لاستضافة فعاليات الأعمال.

ونتيجة للجهود الحثيثة التي يبذلها المكتب باستمرار من أجل تعزيز القطاع، تم اختيار دبي كأفضل وجهة لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في الشرق الأوسط من قبل Cvent 2023. كما حصلت دبي على لقب أفضل وجهة للاجتماعات والمؤتمرات في الشرق الأوسط 2023 في حفل توزيع جوائز السفر العالمية.

وإلى جانب العمل مع مقدمي الخدمات، استفاد مكتب فعاليات دبي للأعمال من دوره كواحد من مؤسسي مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية لتعزيز مهمته في بناء علاقات مع الجمعيات الدولية وجذبها إلى دبي، حيث إنه من المتوقع أن يأتي 60 % من المشاركين إلى دبي نتيجة للفوز بعطاءات الاستضافة لزيارة هذه الاجتماعات والمؤتمرات المرتبطة بها.

وأيضاً لعب برنامج «السفير»، التابع لـ «فعاليات دبي للأعمال» دوراً حيوياً في تحديد ودعم رواد الرأي والمؤثرين الرئيسيين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك ممثلي الحكومة، بمن فيهم: الأطباء، والعلماء، والأساتذة، والمسؤولون الحكوميون، ورجال الأعمال، لجذب فعاليات الأعمال الدولية إلى دبي

وبدأ المكتب أعماله السنوية مع سلسلة من الحملات التعريفية الخارجية في الأسواق المستهدفة والمشاركة في المعارض التجارية الرئيسية، بما في ذلك «آيمكس فرانكفورت»، و«آيمكس أمريكا»، و«آي بي تي ام ورلد».

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