7310 ساعات تدريب باقتصادية رأس الخيمة في 2023

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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أنجزت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة 7310 ساعات تدريبية في سنة 2023 ضمن خطتها السنوية، وجاء ذلك تحقيقاً لرفع كفاءة الكوادر البشرية وضمان تطوير آليات العمل وسرعة إنجاز خدمات المتعاملين وإسعادهم. ويعد التدريب جزءاً مهماً من خطة الدائرة الاستراتيجية، إذ يعزز دور مواردها البشرية وزيادة إنتاجيتهم وصقل مواهبهم ورفع مستواهم المعرفي والثقافي.

وأشارت فاطمة المتابع، مديرة إدارة الخدمات المساندة بالدائرة، إلى أهمية الاستثمار في الكفاءات البشرية لتعزيز التنمية المستدامة في الموارد البشرية، حيث خضع 121 موظفاً لبرامج تدريبية ضمن خطة متكاملة لصقل مهاراتهم المهنية والسلوكية، وأكمل الموظفون بذلك 7310 ساعات تدريبية.

وأضافت: ساهم موظفو الدائرة في تعزيز المسؤولية المجتمعية بعدد من الفعاليات والمبادرات بمجموع 842 ساعة تطوعية

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