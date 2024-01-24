«أنكس» تطلق «برج فنتو» في دبي بـ 470 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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كشفت شركة «أنكس للتطوير» الشركة التابعة لـ «أنكس القابضة»، النقاب عن أول دخول لها في قطاع العقارات الفاخرة بدبي بإطلاقها «برج فنتو» بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 470 مليون درهم.

ومن المقرر الانتهاء من «برج فنتو» في الربع الأخير من عام 2025، ويتضمن ما مجموعه 225 وحدة سكنية فاخرة مفروشة ومجهزة بالكامل. وتتكون الوحدات السكنية من استوديوهات وشقق بغرفة نوم واحدة. ويتألف المشروع من 19 طابقاً سكنياً، مع خدمات أمن على مدار الـ 24 ساعة وخدمة كونسيرج كاملة.

وتضم الشقق كبيرة الحجم شرفات خاصة مصممة وفقاً لمخططات الوحدات الفردية التي تتمتع بإطلالات بانورامية على الخليج التجاري وبرج خليفة ومنطقة وسط مدينة دبي. وتتراوح مساحات الشقق بين 472.86 قدم مربع للإستوديو إلى 1208 أقدام مربعة للشقة بغرفة نوم واحدة.

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