«كيزاد» و«اتصالات من إي آند» تطوران البنية التحتية الرقمية بمدينة رزين

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «كيزاد للمجمعات»، المتخصصة في حلول المجمعات السكنية المتكاملة والتابعة لمجموعة كيزاد، عن شراكة استراتيجية مع «اتصالات من إي آند»، يتم بموجبها تحديث وتطوير البنية التحتية الرقمية بمدينة رزين العمالية في أبوظبي.

وستوفر هذه المبادرة اتصالاً غير محدود بشبكة الإنترنت اللاسلكي فائق السرعة لجميع سكان المدينة المعدة لاستيعاب أكثر من 50 ألف شخص. كما يتضمن المشروع تركيب كابلات ألياف ضوئية حديثة ومحولات عالية الأداء ونقاط اتصال لاسلكية في كل جزء من المدينة لإنشاء شبكة اتصال رقمي قوية ومستدامة.

وقال عبد العزيز باوزير، الرئيس التنفيذي في «كيزاد للمجمعات»: «لم يعد الاتصال الرقمي نوعاً من الترف في عالمنا اليوم، بل ضرورة أساسية لا غنى عنها لتقريب المسافات والتواصل بين الثقافات وفتح آفاق أوسع للمعرفة وفرصاً أكبر للنمو والازدهار. ونحن في كيزاد للمجمعات ندرك تماماً هذه الحقيقة، وتأتي هذه المبادرة تأكيداً على التزامنا الراسخ بالارتقاء بمستويات معيشة العاملين القاطنين في مدننا، والارتقاء بمعايير الرفاهية في مجمعات سكن العمال في الإمارة ككل».

وقال عصام محمود، نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في «اتصالات من إي آند»: «نلتزم بأهدافنا الاستراتيجية في ربط المجتمعات وتسريع تبني الحلول الرقمية من خلال تقديم الشبكات اللاسلكية المتقدمة».

ولن يقتصر التعاون بين كيزاد للمجمعات واتصالات من إي آند على تطوير البنية الرقمية فحسب، بل سيمتد أثره ليشمل أبعاداً أخرى مجتمعية واقتصادية.

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