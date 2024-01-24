350 ألف بطاقة «إي آند موني» منذ إطلاقها مطلع 2023

المصدر: دبي - البيان

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أكد خليفة الشامسي؛ الرئيس التنفيذي لـ«إي آند الحياة»، أن شركة «إي آند الحياة» نجحت على مدار السنتين الماضيتين في تقديم تجربة رقمية متكاملة لعملائها تسبق بها تطلّعاتهم، وذلك بالتعاون مع أكبر الشركات العالمية الرائدة، وكان لعام 2023 أثر كبير في تجربة العملاء، ورسم طريق نحو حياة أكثر سهولة ورفاهية في المستقبل، حيث أصدرت الشركة أكثر من 350 ألف بطاقة من «إي آند موني» e& money منذ الإطلاق مطلع 2023، وتتطلع «إي آند الحياة» خلال 2024 إلى مواصلة الاستثمار في المحتوى الحصري المرئي والترفيهي عبر evision؛ من أجل الحفاظ على مكانتها الريادية بصفتها مزوّد المحتوى المفضل لعملائها، وللتعرف على رؤية خليفة الشامسي حول مستقبل الخدمات الرقمية وتطورها في شركة «إي آند الحياة» كان هذا الحوار.

تكنولوجيا واستثمار

كيف تقيّمون أداء شركة «إي آند الحياة»، وما أبرز الإنجازات التي حقّقتها خلال عام 2023؟

أصبحت «إي آند الحياة» من أهم المحركات الأساسية لـ«إي آند»، التي تعرف اليوم بصفتها مجموعة رائدة عالميّاً في التكنولوجيا والاستثمار، وقدّمنا للمستخدمين منصّة للمشاهدة المجانية عبر الإنترنت «STARZ ON»، والتي تقدّم المحتوى الإقليمي ومحتوى هوليوود وبوليوود، والمحتوى المتنوع بالعربية والإنجليزية والفرنسية، إلى جانب المحتوى الرياضي، وذلك بشكل مجاني للمشاهدين، وفي قطاع التكنولوجيا المالية، أصبحت المنصة المالية e& money أول منصة مالية ضمن قطاع الاتصالات تصدر بطاقات بالتعاون مع ماستر كارد في دولة الإمارات، وبذلك وفّرت المزيد من خيارات الدفع والسرعة والأمان في البطاقات الائتمانية.

كذلك نجحت «evision»، التي تمثّل وحدة بث المحتوى الترفيهي في «إي آند الحياة»، في الحصول على حقوق البث الحصرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدوري تاتا الهندي الممتاز (IPL) 2023 لمباريات الكريكيت، ويعدّ هذا الدوري أحد أكثر أحداث الكريكيت التي ترقّبها المشاهدون. وباعتبارنا في «إي آند الحياة» ذراع المستهلك الرقمي في «إي آند»، فقد استحوذنا على حصة الأغلبية في تطبيق Careem Super App، في استثمار بلغت قيمته 400 مليون دولار.

منافسة

كيف يمكن لحلول «إي آند الحياة» أن تتواءم مع التطور السريع والمتنوّع من احتياجات العملاء؟

لدى «إي آند الحياة» نقاط قوة لا تتوافر في كثير من المنافسين؛ فهي واحدة من الركائز الأساسية لـ«إي آند»، المجموعة العالمية الرائدة بتاريخها العريق وانتشارها الجغرافي الواسع، والتي تمتلك شبكات متطورة عالميّاً، وقاعدة عملاء واسعة تزيد على 167 مليون مشترك في 16 دولة، لذلك ترتكز «إي آند الحياة» في أعمالها على أسسٍ متينة للنمو فهي تقدّم مجموعة من الحلول والخدمات الرقمية التي تحسّن نمط حياة العملاء وتفوق تطلعاتهم، لا سيما بالاعتماد على تقنيات التطبيقات متعددة الأنشطة «Super Apps»، التي تتيح منصة واحدة لمختلف الخدمات في القطاعات المالية والتأمينية والخدمية المختلفة، وتعدّ جزءاً أساسيّاً من استراتيجية «إي آند».

توسيع الخدمات

كيف ساهم تطبيق e& money في دعم قطاع التكنولوجيا المالية بدولة الإمارات والمنطقة؟

أصبح تطبيق «إي آند موني» e& money واحداً من أهم التطبيقات المالية متعددة الأنشطة في دولة الإمارات، وقد أدّى ذلك إلى زيادة قاعدة المشتركين في خدمات التطبيق إلى أكثر من 880 ألف مشترك، بينما توسّعت خدمات التحويلات الدولية حاليّاً إلى أكثر من 200 دولة، كما شهد التطبيق التعاملات المالية بأربعة أضعاف.

ومن أجل المزيد من تطوير تطبيق «إي آند موني»، عقدنا شراكة مع ماستر كارد العالمية؛ من أجل تطوير طرق سداد المدفوعات للمستهلكين، وأصدرنا أكثر من 350 ألف بطاقة من «إي آند موني» خلال بضعة أشهر منذ الإعلان عنها في مطلع 2023.

كيف تحافظون في «evision» على مواكبة التطورات في هذا القطاع الحيوي؟

نجحنا في إطلاق منصة المشاهدة المجانية عبر الإنترنت «STARZ ON» بمحتوى ترفيهي ثري ومميز باللغات: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، إلى جانب المحتوى الرياضي، وسيتمكن المشتركون حاليّاً من مشاهدة 50 قناة تلفزيونية، بالإضافة إلى آلاف الساعات من المحتوى مجاناً، بينما تعمل STARZ ON حاليّاً على زيادة المحتوى المتنوع ليصل إلى أكثر من 25,000 ساعة، وأكثر من 100 قناة تلفزيونية متاحة على جميع الأجهزة الذكية.

كما نجحت evision في التوسع في خدماتها في عدد من الدول؛ إذ أطلقت evision بنجاحٍ منصات البث المباشر عبر الإنترنت، مثل منصة SHOQ TV لـ PTCL في باكستان، ومنصة TWIST TV لـ«اتصالات من إي آند» في مصر، ومنصة Mobily TV لشركة موبايلي السعودية.

وحققّت evision نموّاً ملحوظاً في عائداتها السنوية، مع أكثر من 4.5 ملايين مشترك في خدماتها عبر eLife وSTARZPLAY والمشغّلين الإقليميين، مع توسّع محفظة أعمالها لتشمل 22 دولة في الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان.

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