13 ألف زائر خلال الدورة الحالية لمعرض «عالم القهوة» بنمو 30 %

المصدر: دبي - البيان

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سجّل معرض «عالم القهوة 2024»، الذي تنظّمه «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع «جمعية القهوة المختصّة» العالمية، في يومه الختامي، إقبالاً واسعاً من الزوّار والمهتمّين بصناعة القهوة ومنتجاتها؛ واجتذب المعرض خلال أيامه الثلاثة أكثر من 13.000 زائر متخصص، بنمو 30% عن العام الماضي، كما تخلّل اليوم الأخير الإعلان عن الفائزين بـ «البطولة الوطنية لفن اللاتيه» و«بطولة الإمارات الوطنية للباريستا»، التي تنافس فيها أبرز المحترفين في تحضير القهوة في دولة الإمارات، للفوز باللقب والتأهل لتمثيل الدولة «البطولة العالمية للباريستا» التي تُقام سنوياً.

وفازت ميكايلا رنازول، من تيبيكا كوفي بالمرتبة الأولى، بينما فاز كمال رسياد، من آرتشرز كوفي، بالمرتبة الثانية، فيما حققت نوران البناي، من كوفي أركيتكتشر المرتبة الثالث؛ كما شهد اليوم أيضاً الإعلان عن الفائزين في البطولة الوطنية لفن اللاتيه، حيث فاز موندريك ألباس، من جولد بوكس روستيري في المرتبة الأولى، وأنجيلو لاغاتا في المرتبة الثانية، بينما حل جاتفيكلي رايموند أمبوان من DRVN By Porsche ثالثاً.

تضمّنت فعاليات اليوم الختامي إقامة ثلاث محاضرات، تحدّثت في المحاضرة الأولى ديميان، وميرجين من شركة «أبرو»، وكان عنوان المحاضرة الثانية التي ألقاها بين هيلت، مدير برنامج التدريب المعتمد في جمعية القهوة المختصة: «مقدّمة إلى دبلوم مهارات جمعية القهوة المختصة الجديد»؛ وتناول أندرياس زيندر في المحاضرة الثالثة موضوع: «اقتصاديات مصانع استخلاص القهوة: تحليل عوائد الاستثمار من أجل الاستدامة».

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