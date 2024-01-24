1.57 مليار درهم قيمة 163 معاملة تقييم عقاري بعجمان في ديسمبر

المصدر: عجمان - وام

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كشفت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، عن إنجاز 163 معاملة تقييم عقاري خلال ديسمبر الماضي بقيمة إجمالية بلغت 1.57 مليار درهم وبنمو قدره 75.27% وذلك حسب نتائج التقرير العقاري الشهري.

وقال المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، إن عمليات التقييم العقاري يتم تنفيذها بأدوات وأساليب عصرية، مؤكداً أن الإحصائيات الواردة في التقرير العقاري شملت التقييم الشخصي والتقييم الخاص بالمحاكم والمؤسسات والتقييم الخاص بالإقامات للمستثمرين، والتي بلغ عددها 77 عملية بإجمالي 148 مليون درهم وبنسبة نمو تجاوزت 47%.

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