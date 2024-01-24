أمل الهدابي رئيسة لمجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلن مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي اختيار الدكتورة أمل عبدالله الهدابي رئيسة لمجلس إدارة المجلس بالتزكية، وأسيل عبدالكريم الحجاوي نائبة للرئيس، وسوزان جبران المعايطة أمينة لسر المجلس. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي، في أبوظبي بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة.

وأكدت أمل الهدابي رئيسة مجلس الإدارة، أن المجلس عقد اجتماعه التأسيسي في أكتوبر الماضي، حيث تم الاتفاق على النظام الأساسي للمجلس بحضور العضوات المؤسسات. وأضافت أن المجلس يحظى بدعم غرفة التجارة والصناعة بأبوظبي.

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