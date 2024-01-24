سوق دبي يتجاوز مستوى 4100 نقطة مجدداً

المصدر: دبي - محمد عباس

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حقق سوق دبي المالي مكاسب جاوزت 4.44 مليارات درهم أمس، بعدما كسر رأسماله السوقي حاجز 700 مليار درهم، مسجلاً 703.48 مليارات درهم. وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي في تعاملات أمس بـ0.63% إلى 4107.52 نقاط، لينجح المؤشر في التحليق لأعلى مستوياته في 8 جلسات، وتحديداً منذ جلسة 11 يناير 2024، مدعوماً بعمليات شرائية للمستثمرين الأجانب استهدفت الأسهم القيادية.

رأس المال

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 699.04 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 703.48 مليارات درهم بنهاية جلسة أمس. وقاد «تكافل الإمارات» ارتفاعات 18 سهماً بسوق دبي، وارتفع 13.97% إلى 0.571 درهم، وصعدت أسهم بنك المشرق 8.9%، وديبا 8%، وديار للتطوير 2.5%، ودو 2.4%، وأملاك للتمويل 2.2%.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على سيولة جاوزت 65.5 مليون درهم، ليغلق عند 7.4 دراهم، تلاه «ديار للتطوير» بسيولة 30.3 مليون درهم، ثم «أرامكس» جاذباً 23.3 مليون درهم، وارتفع سهم الإمارات دبي الوطني 1.14% إلى 17.7 درهماً.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، عند 9653.34 نقطة، منخفضاً بـ0.28%.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 200.96 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 92.8 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 90.7 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي للأوراق المالية أسهم البنك التجاري الدولي 9.4%، وإي سفن- أذونات 3.6%، وفودكو الوطنية 3.3%، وإيزي ليس 2.9%.

سيولة

اجتذبت الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، سيولة قاربت من 1.2 مليار درهم، موزعة بواقع 930.8 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و255.2 مليون درهم في سوق دبي المالي.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، التداول على نحو 314.66 مليون سهم عبر تنفيذ 20.3 ألف صفقة.

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