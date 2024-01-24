الإمارات تستحوذ على أعلى عائدات الاكتتابات خليجياً في 2023

المصدر: دبي - البيان

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واصلت الإمارات هيمنتها من ناحية عائدات الاكتتابات العامة الأولية في سنة 2023، إذ حصدت ما نسبته 56.3% من مجمل عائدات الاكتتابات، بجمعها 6.07 مليارات دولار عبر إدراجها ثماني شركات في سنة 2023، وبلغ متوسط حجم الاكتتابات العامة الأولية في الإمارات نحو 759 مليون دولار، ويعد أعلى بكثير من متوسط حجم عمليات الإدراج التي تمت في بقية دول مجلس التعاون الخليجي والذي بلغ نحو 124 مليون دولار، وذلك بحسب بحوث كامكو إنفست.

ويعد أكبر طرح عام أولي في المنطقة اكتتاب شركة أدنوك للغاز التي توفر ما نسبته 60% من احتياجات الغاز الطبيعي في الإمارات، وحصلت الشركة على 2.48 مليار دولار من بيع نسبة 5% من أعمالها عبر إصداراتها في السوق الأولية، وفقاً لوكالة بلومبرج، وتبعها طرح أسهم شركة أديس القابضة، المالك والمشغل والمزود الرائد لمنصات الحفر البحرية والبرية في السعودية، للاكتتاب العام والذي جمعت فيه 1.2 مليار دولار قبل إدراجها في سوق تداول الرئيس، واختتمت شركة بيور هيلث من الإمارات قائمة أكبر ثلاثة اكتتابات عامة أولية في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ جمعت 0.99 مليار دولار من طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي ومن ثم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وكان رابع أكبر اكتتاب عام أولي في المنطقة من نصيب السوق العُمانية (بورصة مسقط) فقامت شركة أوكيو لشبكات الغاز بجمع 771 مليون دولار من نسبة 49% من أسهمها للاكتتاب، وفقاً لتقديرات وكالة بلومبرج، كما قامت شركة أخرى ضمن قطاع الطاقة، وهي شركة أبراج لخدمات الطاقة بجمع 244.1 مليون دولار عبر طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وأدرجت في بورصة مسقط هي الأخرى، وشهد كلاهما إقبالاً شديداً.

خليجياً

وانخفض مجمل عدد الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي هامشياً إلى 46 اكتتاباً في سنة 2023 مقابل 48 في سنة 2022، وفقاً لتحليلات بحوث كامكو إنفست، وانخفضت عائدات الاكتتابات في دول مجلس التعاون الخليجي لسنة 2023 بنسبة 54% إلى 10.79 مليارات دولار مقابل 23.38 مليار دولار في سنة 2022، بناءً على البيانات الصادرة عن وكالة بلومبرغ وأسواق الأوراق المالية.

من جهة أخرى، احتفظت السعودية بمكانتها على صعيد إصدارات الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة في سنة 2023، إذ بلغ عدد الاكتتابات العامة الأولية التي طرحت في المملكة 35 اكتتاباً سواء كان في سوق نمو أو تداول، وذلك من أصل 46 اكتتاباً عاماً أولياً تم طرحها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، أما داخل السعودية، فتمكنت نمو، السوق الموازية، من السيطرة على أعلى عدد من الإصدارات بواقع 27 صفقة، مقابل 8 صفقات للسوق الرئيسة.

طروحات جديدة

ويتراوح عدد الشركات المقرر طرحها في سنة 2024 بناءً على تقديراتنا في بداية العام في حدود 28-30 شركة بين إصدارات الاكتتاب العام المعلنة والملزمة والتي يتردد إشاعات في شأن طرحها في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يشير إلى إمكان تكرار أداء سنة 2023، وذلك نظراً لتوافر تقديرات مماثلة العام السابق.

عالمياً

وانخفض عدد الاكتتابات العامة الأولية العالمية 8% على أساس سنوي إلى 1,298 اكتتاباً وتسبب في انخفاض العائدات بنسبة 33% على أساس سنوي إلى 123.2 مليار دولار، وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة «إيرنست اند يونغ».

وتعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ السوق الرئيسة التي أدت إلى انخفاض عدد الاكتتابات العامة الأولية وعائداتها، إذ انخفض عدد الاكتتابات العامة الأولية 18% على أساس سنوي، في حين انخفضت عائدات الاكتتابات 44% على أساس سنوي إلى 69.4 مليار دولار، وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة الاستشارات العالمية.

كما شهدت منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا هي الأخرى انخفاضاً بنسبة 39% في عائدات الإصدار (31.1 مليار دولار) ولكنها سجلت نمواً 7% في عدد الاكتتابات العامة الأولية.

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