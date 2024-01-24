جولة تمويل لـ«كريسب فارمز» لمواصلة التوسع والانتشار

المصدر: دبي — البيان

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أعلنت كريسب فارمز، المتخصصة في الابتكار وتشغيل المزارع العمودية اللامركزية في مجلس التعاون الخليجي جمعها تمويلاً بقيمة 2.25 مليون دولار في جولة ما قبل السلسلة (أ) بقيادة جيبت كابيتال وبمشاركة مستثمرين إقليميين آخرين من الإمارات والسعودية.

وتقوم الشركة الناشئة محلياً والمتخصصة في «الزراعة كخدمة» بتركيب وتشغيل المزارع المائية المتطورة لكي تلبي احتياجات مجموعة من الفنادق والمنتجعات ومرافق الرعاية الصحية ومحال السوبرماركت وتقديم محاصيل طازجة ذات جودة عالية في العديد من المطاعم الرائدة الحاصلة على جوائز ميشلان وغولت ميلو. وسوف يدعم التمويل النمو الاستراتيجي وتوسيع نطاق عمليات الشركة في جميع أنحاء المنطقة إلى جانب الاستحواذ على عقود عالمية جديدة.

وتهدف كريسب فارمز من خلال جولة التمويل إلى مواصلة انتشارها الاستراتيجي وافتتاح سلسلة من المزارع الجديدة في فنادق ومنتجعات عالمية، مثل هيلتون الدولية ومجموعة فنادق ومنتجعات جميرا وماريوت انترناشونال، فضلاً عن فنادق أخرى. هذا وقد أبرمت الشركة في الشهر الماضي شراكات مع 5 مواقع جديدة لتعزيز نطاق انتشارها في الزراعة المستدامة في أكثر من 20 موقعاً في دولة الإمارات. وتتطلع نحو تنفيذ مشاريع في كلٍ من سيشل والمالديف والسعودية.

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