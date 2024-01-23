الإمارات السوق الأهم لعلامة «ألفا روميو» خليجياً

المصدر: دبي - البيان

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أكد سلافن كلارين-سميليانيك، المدير الإداري لمجموعة «ألفا روميو» في منطقة الشرق الأوسط أن الإمارات تعتبر السوق الأهم للمجموعة على مستى دول مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك بمناسبة إعلان «ألفا روميو»، العلامة الإيطالية العالمية الرائدة في صناعة السيارات، عن تحقيق نمو مبيعاتها في دول مجلس التعاون الخليجي بزيادة قدرها 5% في العام 2023 مقارنة بالعام السابق. وبلغت نسبة نمو المبيعات في الإمارات 24% على أساس سنوي في العام 2023 مقارنة بعام 2022، وقدمت «ألفا روميو» أداء استثنائياً في العام 2023 أسهم في تعزيز مكانة الشركة في دول الخليج، وعلى المستوى الدولي.

وقال سلافن كلارين-سميليانيك: يعكس ازدهار أعمال «ألفا روميو» في 2023 في دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما الإمارات، التزامها الراسخ بالتميز والابتكار.

وتحظى علامة «ألفا روميو» التجارية بمكانة كبيرة ومهمة في المنطقة، بفضل الأداء المميز لسياراتها تونالي وجوليا وستيلفيو. وقد تمكنا من تحقيق هذه النتائج القوية بفضل تركيزنا على خدمة العملاء والشراكات، التي عقدناها مع وكلائنا في الشرق الأوسط. وسنواصل العمل على تحقيق المزيد من النجاح في العام 2024، وتعزيز مكانة «ألفا روميو» باعتبارها الخيار المفضل لمحبي السيارات مميزة الأداء.

وتلتزم «ألفا روميو» بتقديم أعلى مستويات الأداء الفائق مع التصاميم الأنيقة المتطورة، لتوفير تجربة قيادة تلبي متطلبات عشاق السيارات في جميع دول المنطقة.

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