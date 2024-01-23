«إمباور» و«الجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد» تضعان معايير دولية لتبريد المناطق

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبرمت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، والجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء ASHRAE، اتفاقية لصياغة الدليل الإرشادي وإصداره كدليل معياري لتبريد المناطق معتمد عالمياً لتبريد المناطق قابل للتطبيق في مختلف دول العالم اعتباراً من 2025 المقبل.

ووقع الاتفاقية أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، وجينجر سكوجينز رئيسة الجمعية الأمريكية، خلال مشاركة «إمباور» في فعاليات مؤتمر ومعرض الجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء 2024، الذي يختتم اليوم في ولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «حجم المكاسب البيئية والاقتصادية والاجتماعية لتبريد المناطق يستدعي تعاون الأطراف الفاعلة في هذه الصناعة الحيوية لنشر ثقافة تبريد المناطق وتوسيع الرقعة الجغرافية واستخدامها بهدف تعميم تلك المكاسب على المزيد من المجتمعات في مختلف دول العالم.

موضحاً أن الجمعية الأمريكية و«إمباور» اجتمعتا على تحقيق ذلك الهدف الإنساني من خلال التأسيس لمعايير مهنية في إطار إرشادي واضح يساعد السلطات المعنية في مختلف الدول على تبني أنظمة تبريد المناطق بما يتلاءم مع الطبيعة المناخية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية في تلك البلدان واحتياجات مجتمعاتها. ونسعى من خلال فريق البحوث والتطوير أو من خلال الشراكات النوعية التي نبرمها مع الشركاء الدوليين لتطوير حلول عملية لكفاءة استهلاك الطاقة وتعزيز خدمات التبريد في الأماكن المغلقة.

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