«بريمير موتورز» توسّع حضورها في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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وسعت «بريمير موتورز» نطاق حضورها في الإمارات بافتتاح منشأة جديدة ومتكاملة تشمل معارض مبيعات ومراكز صيانة وقطع غيار في مدينة العين، شارع خليفة بن زايد الأول.

وتبلغ مساحة المنشأة الجديدة حوالي 157,000 قدم مربعة، وتضم العلامات التجارية المفضلة في الإمارات، بما فيها «فورد» و«لينكون» و«جاكوار» و«لاند روڤر».

وقال أشوك خنّا، الرئيس التنفيذي لشركة «الطاير للسيارات»: يندرج افتتاحنا لهذه المنشأة الجديدة في إطار مساعينا الرامية لدعم العملاء وإسعادهم، وتقديم تجربة مميزة على كافة الأصعدة.

فهي تتضمن صالات عرض على أحدث طراز، ومراكز صيانة ومنافذ قطع غيار مجهزة بشكل متكامل. وتدمج المنشأة الجديدة تجربة العملاء الرقمية والحسيّة بسلاسة في تجربة فارهة من الطراز العالمي، لتزودهم بالخدمة الاستثنائية التي يتوقعونها منّا.

وتضم صالات العرض المخططة بدقة والمصممة وفقاً لأحدث المعايير الدولية للعلامات التجارية، مساحات مخصصة لعرض المركبات الجديدة والمستعملة المعتمدة من العلامات التجارية الأربع، وأخرى لتخصيص المركبات حسب الطلب، بالإضافة إلى مساحات لعرض أكسسوارات هذه العلامات. كما تمثل الغرف المخصصة لتسليم المركبات إلى العملاء نقطة بداية لرحلات لا تنسى لهم مع مركباتهم الجديدة.

بالإضافة إلى ذلك، واستعداداً لعرض المركبات الكهربائية، تم تجهيز صالات العرض الجديدة بالبنية التحتية اللازمة للشحن الكهربائي.

وتضم صالة عرض «فورد» أكثر من 16 مركبة جديدة تأتي مع عقد خدمة وضمان لخمس سنوات أو 100.000 كلم، وخمس مركبات «فورد» مستعملة ومعتمدة، والتي تخضع لفحص كامل يشمل 164 نقطة. يتم تسليم مركبات «فورد» المعتمدة للعملاء مع عقد خدمة وضمان لمدة سنتين، بالإضافة إلى ضمان إعادة شراء خلال 30 يوماً.

أما صالة عرض «لينكون» فتضم أربع مركبات جديدة تأتي مع عقد خدمة وضمان لخمس سنوات أو 100.000 كلم، بالإضافة إلى مركبتين «لينكون» معتمدتين تخضع لفحص كامل يشمل 200 نقطة، ويتم تسليم مركبات «لينكون» المعتمدة للعملاء مع عقد خدمة وضمان لمدة سنتين، بالإضافة إلى ضمان إعادة شراء خلال 15 يوماً.

وتضم صالتا عرض «جاكوار» و«لاند روڤر» 11 مركبة جديدة، ويشمل ذلك المجموعة الكاملة من أحدث طرازات العلامتين والتي تتضمن عقد خدمة لمدة خمس سنوات أو 65.000 كلم، وضمان وخدمة المساعدة على الطريق لمدة خمس سنوات أو 150.000 كلم، بالإضافة إلى أربع مركبات معتمدة تشمل ضماناً معتمداً لمدة سنتين على الأقل، مع خدمات المساعدة على الطريق لمدة 24 شهراً على مدار الساعة.

وإخضاع المركبات لفحص ميكانيكي وكهربائي واختبار سلامة عبر 165 نقطة. ويتولى فنيون مدرّبون لدى «جاكوار لاند روڤر» تجديد جميع المركبات المعتمدة والمستعملة باستخدام أحدث التقنيات وقطع الغيار الأصلية. وتخضع جميع المركبات لفحص عداد الكيلومتر المعتمد، بالإضافة إلى عرض تاريخ خدمات الصيانة بالكامل، وإجراء اختبار عملي للمركبات على الطريق.

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