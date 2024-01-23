7 مليارات درهم أرباح تاريخية لـ«دبي الإسلامي» في 2023 بزيادة 26%

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك دبي الإسلامي، عن نتائجه المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023، حيث سجل صافي الأرباح للمجموعة نمواً بنسبة 26 % على أساس سنوي ليصل إلى 7,01 مليارات درهم، مقابل 5,55 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام 2022، ويأتي هذا النمو على خلفية ارتفاع الدخل غير الممول، وتراجع خسائر انخفاض القيمة.

وقال البنك إن توزيعات الأرباح المقترحة ستكون بنسبة 45 %، خاضعة لموافقة المساهمين في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية.

وسجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 12 % على أساس سنوي ليصل إلى 268 مليار درهم، كما وصل إجمالي الاكتتابات الجديدة واستثمارات الصكوك في عام 2023 إلى حوالي 88 مليار درهم، مقارنة بـ63 مليار درهم للسنة المالية 2022. وتراجعت وتيرة دفعات التسوية المبكرة بشكل كبير على مدار العام، بنسبة 31 % على أساس سنوي، ما أدى إلى نمو في صافي التمويلات الجديدة ومدفوعات الصكوك لتصل إلى 29 مليار درهم.

وبلغ إجمالي الدخل 20,14 مليار درهم مقارنة بـ14,10 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 43 % على أساس سنوي.

وحقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 11 % على أساس سنوي ليصل إلى 11,66 مليار درهم.

وبلغ صافي الأرباح التشغيلية 8,50 مليارات درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 10 % على أساس سنوي مقارنة بـ7,73 مليارات درهم للسنة المالية 2022.

وشهدت الميزانية العمومية توسعاً قوياً بنسبة 9 % على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 314 مليار درهم.

ووصلت ودائع المتعاملين الآن إلى 222 مليار درهم، بزيادة 12 % على أساس سنوي، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته 37 % من قاعدة ودائع المتعاملين. وتزايد الاهتمام بالودائع الاستثمارية لترتفع مساهمتها في إجمالي الودائع إلى 63 % مرتفعةً من 56 % في نهاية عام 2022.

وبلغت خسائر انخفاض القيمة 1,39 مليار درهم مقارنة بـ2,10 مليار درهم للسنة المالية 2022، بانخفاض قدره 34 %. ومن ناحية أخرى، سجلت خسائر انخفاض القيمة تراجعاً في الربع الأخير من عام 2023 بقيمة 13 مليون درهم بانخفاض نسبته 102 % على أساس سنوي، وبنسبة 103 % على أساس ربع سنوي.

وانخفض معدل التمويلات غير العاملة بشكل كبير إلى دون حد 6 %، ليبلغ الآن 5.4 % مقارنة بـ6.5 % في نهاية عام 2022، أي أقل بـ110 نقاط أساس على أساس سنوي وأقل بـ60 نقطة أساس على أساس ربع سنوي، وارتفعت التغطية النقدية إلى 90 % بزيادة قدرها 1200 نقطة أساس على أساس سنوي.

وبلغ معدل التكلفة إلى الدخل 27.1 %، محافظاً على مستوياته دون التوجيهات التنظيمية.

وحافظت السيولة على مستويات صحية مع وصول نسبة تغطية السيولة إلى 188.7 %.

واستمر تحسن معدل العائد على الموجودات ليصل الآن إلى 2.3 % (بارتفاع بلغ 30 نقطة أساس على أساس سنوي) ومعدل العائد على حقوق الملكية الملموسة إلى 20 % (بارتفاع بلغ 300 نقطة أساس على أساس سنوي).

وحافظت معدلات رأس المال على قوتها مع وصول معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) إلى 12.8 % (بانخفاض بلغ 10 نقاط أساس على أساس سنوي)، ومعدل كفاية رأس المال (CAR) إلى 17.3 % (بانخفاض بلغ 30 نقطة أساس على أساس سنوي)، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية. وبلغ إجمالي حقوق الملكية 47 مليار درهم.

توسع اقتصاد الإمارات

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، يستمر اقتصاد دولة الإمارات بالتوسع على الرغم من تزايد الصعوبات في الأوضاع المالية العالمية على خلفية ارتفاع مستويات التضخم والنمو العالمي المعتدل. وقد شهدت الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي عاماً قوياً، حيث حققت دبي مكاسب قوية تتجاوز نسبتها 20 % على أساس سنوي، مدعومة بسلسلة قوية من صفقات الاكتتابات العامة وارتفاع حجم التداولات، كما أظهر القطاع المصرفي أيضاً مرونة قوية، مع ميزانيات عمومية صحية ومتنامية وتحقيق أرباح أعلى.

وأضاف، أما بالنسبة لبنك دبي الإسلامي، فقد كان عام 2023 عاماً استثنائياً بكل المقاييس، حيث حقق البنك أعلى ربحية في تاريخه. ويأتي ارتفاع صافي أرباح البنك إلى 7,01 مليارات درهم بزيادة نسبتها 26 % على أساس سنوي، نتيجة مباشرة لجهودنا الاستراتيجية المتواصلة لتنمية هذه المؤسسة الحيوية، وتعزيز ريادتها في مجال التمويل الإسلامي العالمي.

وانطلاقاً من دعمنا الثابت لعام الاستدامة في دولة الإمارات، فإننا مستمرون بالتزامنا بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات لتقديم تمويلات مستدامة بقيمة تريليون درهم على مدى السنوات المقبلة. ولطالما كان بنك دبي الإسلامي في طليعة هذا الالتزام، وذلك من خلال إصدار صكوك مستدامة بقيمة 1.75 مليار دولار لدعم محفظة متنامية من أنشطة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وسيواصل البنك تعزيز ودعم العمل المناخي في الإمارات وخارجها خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال استراتيجية طويلة المدى وضعها البنك للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

نمو استثنائي

من جانبه قال عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، حقق اقتصاد دبي نمواً استثنائياً خلال عام 2023 بسبب العوامل الهيكلية والدورية بالإضافة إلى تقليص الديون. وسجلت بيانات مؤشر مديري المشتريات في دبي مستوى استثنائياً عند نهاية العام، بلغ 57.7 في شهر ديسمبر، الأمر الذي يمثل تسارعاً صحياً وسليماً. وسجلت مستويات ائتمان البنوك نمواً ملحوظاً، ما يعكس وفرة الفرص والسيولة بما يتماشى مع ازدهار الأنشطة الاقتصادية في جميع القطاعات.

وواصل بنك دبي الإسلامي أجندته التوسعية مع نمو ميزانيته العمومية بنسبة 9 % على أساس سنوي لتصل إلى 314 مليار درهم. وارتفعت محفظة التمويلات بنسبة 7 % على أساس سنوي لتصل إلى 199 مليار درهم في مجال تمويلات الشركات والأفراد، مدعومة بزيادة في حجم تمويلات الشركات خارج الحدود وتمويلات القطاع الخاص. وسجلت تمويلات البنك وموجودات الصكوك نمواً بنسبة 12 %، بما في ذلك الصكوك، متجاوزة أهدافنا للعام بأكمله.

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