25 موهبة إماراتية ضمن برنامج التطوير التقني لـ«إينوك» بشراكة «بتروفاك»

المصدر: دبي - البيان

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أكمل 25 شاباً من المواهب الإماراتية المرحلة الأولى من التدريب النظري في قطاع التكرير، ضمن برنامج التطوير التقني لمجموعة إينوك، بالتعاون مع بتروفاك، البرنامج الذي جاء ثمرة لتوقيع اتفاقية استراتيجية بين الطرفين، خلال معرض «رؤية الإمارات للوظائف»، لمعالجة فجوة المهارات في قطاع الطاقة.

وفي هذا الإطار زار سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، مصفاة مجموعة إينوك في منطقة جبل علي، حيث التقى المتدربين وتعرف على تفاصيل عملية التدريب والتقدم الذي أحرزوه فيها، واستمع منهم إلى أفكارهم حول أهمية مثل هذا التدريب ودوره في تطوير الكفاءات الإماراتية وتمكينها. وفي ختام الزيارة شكر الفلاسي المتدربين وشجعهم على المضي قدماً في مرحلة التدريب العملي بنفس الزخم، الذي أنهوا فيه المرحلة الأولى من التدريب النظري.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «يأتي لقاؤنا اليوم مع المتدربين في مصفاة مجموعة إينوك تأكيداً على جهودنا المستمرة في دعم المواهب الإماراتية الشابة، وتعزيز دورهم في مستقبل قطاع الطاقة، ويمثل تعاوننا مع «بتروفاك» فرصة مهمة لتحقيق هذه الأهداف».

يستمر البرنامج لمدة ثلاث سنوات، ويتبع استراتيجية تطوير منهجية، تتضمن تدريباً نظرياً وعملياً لمدة سنة، ثم سنتين من التدريب والتوجيه على رأس العمل. ويخضع المتدربون لمجموعة متنوعة من طرق وأساليب التعلم، بما في ذلك دورات التعلم الإلكتروني، والتدريب النظري في الفصول الدراسية، والتدريب العملي في مواقع «بتروفاك»، حيث يتوجه المتدربون نهاية الشهر الحالي إلى مركز تكاتف «بتروفاك» عمان في مسقط، للبدء بالتدريب العملي.

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