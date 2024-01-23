30 مليون معاملة لجمارك دبي بنمو 17.5 % في 2023

المصدر: البيان

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أكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أننا نشهد تعاظماً مستمراً لدور دولة الإمارات كعاصمة عالمية للتجارة، ومكانتها الرائدة على خريطة الاقتصاد، مؤكداً أن وثيقة المبادئ الاقتصادية التي أقرتها حكومة دولة الإمارات تمثل خارطة طريق لتحقيق الريادة الإماراتية عالمياً، وترسيخ بناء اقتصاد وطني ومستدام حيث تعد الإمارات نموذجاً اقتصادياً حراً، منفتحاً على العالم، يرحب بالتبادل الاقتصادي والتجاري الدولي والإقليمي بلا قيود، وهو ما يمثل محرك النمو للتجارة الخارجية.

وقال مصبح: إن جمارك دبي تدعم الخطط الاستراتيجية لدولة الإمارات ودبي حيث حققت الدائرة أداءً قياسياً للعام 2023، وقامت بتخليص أكثر من 30.4 مليون معاملة جمركية وهو العدد الأكبر في تاريخ المعاملات الجمركية التي أنجزتها جمارك دبي مسجلاً نمواً بواقع 17.5 % مقارنة مع 25.8 مليون معاملة في العام 2022، مدفوعاً ببرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي يواصل مسيرة النجاحات التي كان قد بدأها منذ إطلاقه في سبتمبر 2021 بلغت نسبة سعادة العملاء 98% عن هذه المعاملات الجمركية التي يتم تقديمها كخدمات الكترونية وذكية على مدار الساعة سبعة أيام في الأسبوع حيث يبلغ متوسط المعاملات الجمركية اليومية التي تنجزها برامج وأنظمة جمارك دبي 84 ألف معاملة.

أجندة دبي

وأوضح مصبح أن جمارك دبي تسعى إلى فتح قنوات وترسيخ العلاقات وتعزيزها مع شركاء دبي التجاريين واكتساب شركاء جدد، لتنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، والمساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 برفع إجمالي حجم التجارة الخارجية من 14.2 تريليون درهم في العقد الماضي إلى 25.6 تريليون درهم للسلع والخدمات في العقد المقبل، وإضافة 400 مدينة لخارطة التجارة الخارجية في عام 2033، وفي هذا الشأن عقدت جمارك دبي العديد من الاجتماعات مع الشركاء والعملاء والجهات الدبلوماسية ومجالس الأعمال للدول كشركاء تجاريين ، وتم بحث أطر زيادة قيمة التبادل التجاري بما يصب في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات لعام 2031 وأجندة دبي الاقتصادية D33.

خدمات رقمية

أطلقت جمارك دبي مشاريع وخدمات رقمية لتسريع العمليات التجارية وترسيخ موقع دبي محور عالمي للتجارة ويوفر مشروع «تتبع حالة الشحنات» تجربة استثنائية للعملاء من خلال تتبع حالة الشحنات من مرحلة الوصول إلى مرحلة الإفراج، ويتميز بتوفر مراقبة لحظية ورؤية شاملة حول تخليص البضائع عبر حدود دبي، ويهدف المشروع إلى زيادة الكفاءة وخفض التكاليف للجهات الجمركية وللتجار بما يدعم زيادة العائد لاختيار دبي مقصداً لعملياتهم التجارية، يمكن هذا المشروع العملاء من اتخاذ الإجراءات اللاحقة بسرعة بناء على حالة الشحنة، وتوفير الدعم السريع لأكثر من 200 ألف عميل (تشمل المستوردين والمخلصين الجمركيين وشركات الشحن والنقل)، بما يعزز شفافية عملية تخليص البضائع التي تتم على مدار الساعة ويساهم كذلك في تعزيز نسبة سعادة المتعاملين، كما يستهدف المشروع إلى تقليل عدد الاتصالات الواردة لمركز الاتصال الخاصة بالاستفسار عن الشحنات والبالغ عددها 55 ألف اتصال سنوياً.

ريادة الابتكار

تمكنت الدائرة من أن تصبح أول مؤسسة عربية وعالمية خارج المملكة المتحدة تحصل على الزمالة الفخرية من منظمة الأفكار البريطانية، كما فازت الدائرة خلال حفل توزيع جوائز الأفكار البريطانية 2023 بالمركز الأول في فئة التصميم لابتكار الحقيبة الذكية والمركز الثاني في فئة الابتكار لابتكار الماسح العملاق للمركبات الكبيرة بالإضافة إلى الحصول على المركز الأول عالمياً في مؤشر التصنيف البلاتيني الرابع عشر للعام الثالث على التوالي من منظمة الأفكار البريطانية.

الاستقرار الأمني

تحرص جمارك دبي وضمن واجبها الوطني لحماية الحدود، والمساهمة في تعزيز حالة الاستقرار الأمني، التي تعد واحدة من أهم المزايا التي تتمتع بها دولة الإمارات، وأحد المقومات الجاذبة للاستثمار في الدولة، من التصدي وبكل حزم لكافة محاولات تهريب المواد الممنوعة والمقيدة والمقلدة لحماية المجتمع والاقتصاد، ونجحت الدائرة في تنفيذ 3748 محضر ضبط خلال العام الماضي، 1704 قضايا و 2044 محضراً جمركياً، وتنسجم هذه الجهود مع خطة الدائرة 2021-2026 لريادة الجمارك الآمنة عالمياً.

تدوير 694 ألف قطعة

بلغ عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي تعاملت معها الدائرة في العام 2023 نحو 333 حالة، شملت أكثر من 15 مليون قطعة من البضائع المقلدة بقيمة إجمالية بلغت نحو 73.4 مليون درهم، كما بلغ عدد عمليات إعادة التدوير للبضائع المقلدة 122 عملية شملت نحو 694 ألف قطعة من البضائع المقلدة.

وقامت الدائرة في العام 2023 بإنجاز 131 ورشة عمل وفعالية توعوية بالملكية الفكرية شارك فيها 1618 مشاركاً من مختلف الفئات، كما تم تقييد 407 علامات تجارية و231 وكالة تجارية بالإضافة إلى تسجيل 8 أصول معرفية لابتكارات الموظفين بجمارك دبي.

تسهيلات جمركية

منحت جمارك دبي تسهيلات إصدار الفواتير لشركات المناطق الحرة ما ساهم في نمو حجم تجارة الشركات المستفيدة من هذه التسهيلات وتم تقديم الرأي لــ (120) مشروعاً للتشريعات منها (42) تشريعاً جمركياً، (20) تشريعاً محلياً و (58) تشريعاً اتحادياً، و إطلاق خدمة التدقيق الذاتي مع زيادة نسبة كفاءة وفعالية خطة التدقيق لعام 2023 بنسبة 39% مقارنة بالنسبة المحققة في 2022، وأثمرت جهود جمارك دبي عن إصدار قرارات تصنيف سلع للمتعاملين بما يقارب 24 ألف بند تعرفة جمركية والرد عبر الخدمات الالكترونية على ما يقارب 1850 استفساراً للمتعاملين بشأن التعرفة الجمركية والمنع والقيد، ودعم تنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية من خلال إصدار السياسات الجمركية المنظمة لتنفيذ هذه الشراكة.

دعم السياحة

عززت جمارك دبي جهودها لتسهيل حركة السفر والسياحة في مطارات دبي،وتشمل الخدمات التي توفرها الدائرة العديد من التسهيلات النوعية لحركة السياح والمسافرين، ويهدف برنامج الإفصاح الذكي اختصار وقت عبور المسافرين عبر المسار الأحمر لإنهاء الإجراءات الجمركية في أقل من 4 دقائق، حيث يتيح البرنامج للقادمين إلى دبي الإفصاح المسبق عن (البضائع، الأمتعة الشخصية والهدايا، العملات المعدنية، والمبالغ النقدية) الواردة بصحبة المسافر، كما يوفر التطبيق الاطلاع على خدمات مبني مطار دبي الدولي بتحديد مواقع المطاعم، والسوق الحرة، وبوابات الخروج ومناطق تواجد موظفي جمارك دبي، ويعزز المشروع الذكي من فعالية منظومة التفتيش الجمركي في مطارات دبي وزيادة الوعي حول المواد الممنوعة والمقيدة للمسافرين، والتي يمكن الاطلاع عليها عبر التطبيق والمتوفر على متجري جوجل بلاي و آبل ستور.

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