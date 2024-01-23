30 ورشة يقدمها خبراء عالميون في «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال»

المصدر: الشارقة - البيان

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تنظم الدورة السابعة من «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال»، التي تقام يومي 3 و4 فبراير 2024 تحت شعار «معاً، نرسم المستقبل»، أكثر من 30 ورشة عمل تلبي احتياجات رواد الأعمال في مختلف محطات رحلاتهم الريادية، يقدمها نخبة من قادة الأعمال والخبراء الدوليين من كبرى الشركات العالمية، مثل لينكدإن «Linkedin»، وباور ووترهاوس كوبرز «PWC» وسكون «Sukoun» وسكول أوف هيومانيتي «SoiLAB»، وغيرها.

وتجسد ورش العمل أهداف المهرجان الرامية لإحداث التأثير الإيجابي في بيئة الأعمال، وفي الوقت نفسه، تترجم التزام «مركز الشارقة لريادة الأعمال» (شراع) بتعزيز الابتكار والتعاون، إذ توفر تجارب تفاعلية فريدة تُزوّد المشاركين بالمعارف والمهارات العملية، وتغطي الورش مجموعة واسعة من الموضوعات، تساعد رواد الأعمال المحترفين والواعدين على النمو والازدهار.

بناء الهوية



يقدم خبراء من «لينكدإن» العالمية ورشة بعنوان «بناء العلامة الشخصية» يناقشون فيها الاستراتيجيات العملية لتعزيز الحضور والتواصل على الإنترنت، وتزويد المشاركين بالمهارات والثقة اللازمة لرفع فرص تميزهم في سوق العمل، في حين يقدم محمد عبدالقسام وناز ندّاف من «سكون» ورشة «العلامة ليست على حساب الهوية» وفيها يستكشف الحضور عملية بناء الهوية الأصيلة التي تتجاوز العلامة التقليدية، ويتعرفون على منهج تمثيل الذات.

وتوفر ورشة «أعمال وصناعات المستقبل» التي تقدمها «سكول أوف هيومانيتي» رؤية متعمقة حول المهن الصاعدة وخيارات تعزيز التكيف في بيئة الأعمال، في حين تزود ورشة عمل «حافظ على الهدوء: علاج وباء التوتر»، التي تقدمها الدكتورة شيفالي فيرما، متخصصة في الاختراق البيولوجي ومستشار في الرعاية الصحية، رواد الأعمال المشاركين بالتقنيات اللازمة لإدارة التوتر والضغوط وتجنب الإجهاد، بينما يقدم صالح النعيمي ورشة «كيف تبدأ مشروعاً بدون رأس مال».

تمويل المشاريع الإبداعية

ويوفر المهرجان للحضور فرصة التعرف على فن السرد القصصي في الإعلام الجديد مع ريتشارد فيتسجيرالد من «أوغسطس ميديا» في ورشة «صناعة السرديات». وفي ورشة «اصنع السحر بفيلمك مع فيلم فاينانس 101»، التي تقدمها المخرجة نايلة الخاجة، يكتسب المخرجون الطامحون المعرفة اللازمة لتمويل الأفلام وتحويل رؤاهم الإبداعية إلى مشروع واقعي، في حين يقدم عبدالله الشرهان من «مدينة الشارقة للإعلام» (شمس)، ورشة «استخدام الذكاء الاصطناعي في تصميم وإنتاج صور عالية الدقة» لتوجيه المشاركين نحو الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تكوين الأصول البصرية.

الابتكار الأخلاقي

ويقدم آش بهاتيا من «إنهانس فينتشرز» ورشة عمل «بناء مشاريع للجهات المؤسسية والحكومية» لتعريف المشاركين على المناهج الاستراتيجية لتأسيس وتطوير مشاريع مخصصة للتعاون المؤسسي والحكومي، كما يتعرف المشاركون على رؤى مبتكرة لتأسيس الأعمال في ورشة «كيف تطلق مشروعاً تجارياً في دولة الإمارات العربية المتحدة» تقدمها «جمعية الإمارات لريادة الأعمال».

وتقدم «باور ووترهاوس كوبرز» ورشة «إيه آي - الأدوات الأخلاقية» لتمكين المشاركين من التعرف على الأبعاد الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال لعبة تفاعلية تتبنى نموذج البيئة والاجتماع والحوكمة (ESG)، في حين تقدم «سيلفر فيرن ديجيتال»، منصة التعليم الإلكتروني العالمية، عدداً من الورش التي تُمكّن رواد الأعمال وتزودهم بالرؤى اللازمة لبناء منتج قابل للتطبيق ونموذج أعمال تنافسي، بالإضافة إلى فهم الجوانب القيادية في العصر الجديد وبناء المنتجات القائمة على التصاميم المبتكرة.

دروس «سويل لاب»

وينظم «مختبر الشارقة المفتوح للابتكار» (سويلاب) دروساً حول الطباعة الثلاثية الأبعاد والقص باستخدام الليزر والمسح الضوئي المتقدم الثلاثي الأبعاد، متعمقاً في الابتكار التكنولوجي، وموفراً للمشاركين ثروة من المهارات والمعارف الجديدة.

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