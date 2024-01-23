تحالف إماراتي لإنشاء «فريش كوريدور 2.0» ممر جوي لنقل المواد الغذائية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابعة للاتحاد للطيران، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مطارات أبوظبي، أحد المشغلين الرئيسيين لقطاع الطيران في الإمارة، ومركز أبوظبي للأغذية - كيزاد، المركز اللوجستي وأكبر وأول سوق مخصصة لبيع المواد الغذائية بالجملة في المنطقة، وذلك بهدف إنشاء ممر جوي لنقل المواد الغذائية من المنشأ إلى الوجهة النهائية وفق أعلى معايير الشفافية والالتزام في القطاع. ويُطلق على الممر الجديد اسم «فريش كوريدور 2.0»، ويدعم تنويع مصادر الأغذية، وإنشاء ممرات تجارية جديدة، وتوسيع خيارات المنتجات المتاحة للمستهلكين في المنطقة.

وتحدد مذكرة التفاهم إطار عمل للجهات الفاعلة في قطاع تجارة الأغذية في أبوظبي للمساهمة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمحطة رئيسية في سلاسل التوريد الغذائية العالمية. ويهدف الشركاء الثلاثة من خلال الاتفاقية إلى بناء منظومة متماسكة للتجارة والاستثمار في مجال الأغذية، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية الحديثة، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الاستهلاكية الإقليمية، وتعزيز موثوقية الخدمات اللوجستية والتواصل في جميع أنحاء العالم.

وتهدف الاتفاقية إلى توحيد جهود الأطراف الثلاثة لتعزيز القدرات المتكاملة المتوفرة في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال تبادل المعارف والخبرات في مجالات المناولة والتخزين والخدمات اللوجستية وسلامة الأغذية والنظافة ضمن العمليات التجارية. كما تركز الشراكة على تلبية المتطلبات المتطورة لقطاع تجارة المواد الغذائية من خلال تعزيز التواصل مع الجهات الحكومية المعنية، والجهات ذات الصلة التي تقدم التسهيلات، والمساهمين الرئيسيين من منظومة قطاع الأغذية، ما يضمن تسهيل عملية التجارة وجعلها أكثر سلاسة.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «تلتزم الاتحاد للشحن في مختلف عملياتها بتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 الخاصة بدولة الإمارات، وتفخر الشركة بأن تكون شريكاً رئيسياً في إطلاق مركز أبوظبي للأغذية في كيزاد، وهو أكبر سوق مخصصة لبيع المواد الغذائية بالجملة في المنطقة. ويتيح المركز لعملاء الاتحاد للشحن الاستفادة من البنية التحتية الموسعة التي يوفرها ليكون مركزاً استراتيجياً في الشرق الأوسط وباقي المناطق العالمية».

ومن جانبها، قالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المؤقّت لمطارات أبوظبي: «يسرنا التعاون مع الاتحاد للشحن ومركز أبوظبي للأغذية لتسهيل التجارة داخل دولة الإمارات وخارجها، ما يسهم بدوره في تعزيز التنمية التجارية في الإمارة ويرسخ مكانتها كمركز عالمي لتجارة الأغذية. ويسهم إطلاق (ممر فريش كوريدور 2.0) في تطوير تجارة الأغذية من دولة الإمارات إلى بقية دول العالم وبالعكس، ما يتيح لدولة الإمارات استيراد المنتجات الغذائية وتصدير منتجاتها إلى مختلف أنحاء العالم، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحثيثة لتنويع الواردات والصادرات وتعزيز نموها».

وبدوره، قال سوريش فيدياناثان، الرئيس التنفيذي لمركز أبوظبي للأغذية: «نتطلع إلى تمكين الجهات الفاعلة في قطاع الأغذية العالمي من الوصول إلى الأسواق الاستهلاكية الإقليمية من خلال تعزيز حلول سلسلة التوريد المتكاملة، واعتماد أحدث التقنيات، ما يمكننا من لعب دور محوري في تنويع تجارة الأغذية وتحقيق أهداف الأمن الغذائي لدولة الإمارات».

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