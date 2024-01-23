خليفة الشامسي الرئيس التنفيذي لـ«إي آند الحياة»: 350 ألف بطاقة «إي آند موني» منذ إطلاقها مطلع 2023

المصدر: دبي - البيان

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أكد خليفة الشامسي الرئيس التنفيذي لـ«إي آند الحياة»، أن شركة «إي آند الحياة» نجحت على مدار السنتين الماضيتين في تقديم تجربة رقمية متكاملة لعملائها تسبق بها تطلّعاتهم، وذلك بالتعاون مع أكبر الشركات العالمية الرائدة، وكان لعام 2023 أثر كبير في تجربة العملاء، ورسم طريق نحو حياة أكثر سهولة ورفاهية في المستقبل، مشيراً إلى أن رحلة العميل اليومية مع الخدمات الرقمية لم تعد تجربة سهلة؛ فبين عشرات الخدمات والتطبيقات المتنوعة من حلول التكنولوجيا المالية، وخدمات المحتوى الترفيهي الرقمي، والتطبيقات الفائقة، يظهر دور مقدّمي الخدمة، ومدى قدرتهم على تلبية تطلعات العملاء، حيث أصدرت الشركة أكثر من 350 ألف بطاقة من «إي آند موني» e& money منذ الإطلاق مطلع 2023، وتتطلع «إي آند الحياة» إلى مواصلة الاستثمار في المحتوى الحصري المرئي والترفيهي عبر evision؛ من أجل الحفاظ على مكانتها الريادية بصفتها مزوّد المحتوى المفضل لعملائها، وللتعرف على رؤية خليفة الشامسي حول مستقبل الخدمات الرقمية وتطورها في شركة «إي آند الحياة» كان هذا الحوار.

تكنولوجيا واستثمار

كيف تقيّمون أداء شركة «إي آند الحياة»، وما أبرز الإنجازات التي حقّقتها خلال عام 2023؟

أصبحت «إي آند الحياة» من أهم المحركات الأساسية لـ«إي آند»، التي تعرف اليوم بصفتها مجموعة رائدة عالميّاً في التكنولوجيا والاستثمار، وقدّمنا للمستخدمين منصّة للمشاهدة المجانية عبر الإنترنت «STARZ ON»، والتي تقدّم المحتوى الإقليمي ومحتوى هوليوود وبوليوود، والمحتوى المتنوع بالعربية والإنجليزية والفرنسية، إلى جانب المحتوى الرياضي، وذلك بشكل مجاني للمشاهدين، وفي قطاع التكنولوجيا المالية، أصبحت المنصة المالية e& money أول منصة مالية ضمن قطاع الاتصالات تصدر بطاقات بالتعاون مع ماستر كارد في دولة الإمارات، وبذلك وفّرت المزيد من خيارات الدفع والسرعة والأمان في البطاقات الائتمانية.

كذلك نجحت «evision»، التي تمثّل وحدة بث المحتوى الترفيهي في «إي آند الحياة»، في الحصول على حقوق البث الحصرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدوري تاتا الهندي الممتاز (IPL) 2023 لمباريات الكريكيت، ويعدّ هذا الدوري أحد أكثر أحداث الكريكيت التي ترقّبها المشاهدون.

وباعتبارنا في «إي آند الحياة» ذراع المستهلك الرقمي في «إي آند»، فقد استحوذنا على حصة الأغلبية في تطبيق Careem Super App، في استثمار بلغت قيمته 400 مليون دولار.

منافسة

كيف يمكن لحلول «إي آند الحياة» أن تتواءم مع التطور السريع والمتنوّع من احتياجات العملاء؟

لدى «إي آند الحياة» نقاط قوة لا تتوافر في كثير من المنافسين؛ فهي واحدة من الركائز الأساسية لـ«إي آند»، المجموعة العالمية الرائدة بتاريخها العريق وانتشارها الجغرافي الواسع، والتي تمتلك شبكات متطورة عالميّاً، وقاعدة عملاء واسعة تزيد على 167 مليون مشترك في 16 دولة، لذلك ترتكز «إي آند الحياة» في أعمالها على أسسٍ متينة للنمو فهي تقدّم مجموعة من الحلول والخدمات الرقمية التي تحسّن نمط حياة العملاء وتفوق تطلعاتهم، لا سيما بالاعتماد على تقنيات التطبيقات متعددة الأنشطة «Super Apps»، التي تتيح منصة واحدة لمختلف الخدمات في القطاعات المالية والتأمينية والخدمية المختلفة، وتعدّ جزءاً أساسيّاً من استراتيجية «إي آند».

كما نسخّر جهودنا للعمل على تخصيص الخدمات حسب كل شريحة من المستهلكين، وتعزيز فرص نمو الأعمال الجديدة، وتقديم تجارب رقمية مميزة آمنة وأكثر مرونة لعملائنا، ونتطلّع باستمرار إلى التعاون مع أبرز الخبراء الرّوّاد في مجالهم، واستكشاف أحدث الطرق لتحقيق النمو المطلوب، سواء بشكل تلقائي أو من خلال التعاون والشراكات وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.

توسيع الخدمات

كيف ساهم تطبيق e& money في دعم قطاع التكنولوجيا المالية بدولة الإمارات والمنطقة؟

أصبح تطبيق «إي آند موني» e& money واحداً من أهم التطبيقات المالية متعددة الأنشطة في دولة الإمارات، وحرصنا على توسيع خدمات «إي آند موني» لتشمل جميع شرائح المستهلكين من ذوي الحسابات المصرفية أو من لا يملكونها، بحيث يتمّ الحصول على جميع الخدمات المالية التي يحتاجها العملاء من خلال سوق مالي شامل، وشملت خدماته الخدمات المصرفية المفتوحة وبطاقات الخصم، وقد أدّى ذلك إلى زيادة قاعدة المشتركين في خدمات التطبيق إلى أكثر من 880 ألف مشترك، بينما توسّعت خدمات التحويلات الدولية حاليّاً إلى أكثر من 200 دولة، كما شهد التطبيق التعاملات المالية بأربعة أضعاف.

لقد حصل «إي آند موني» على عدد من التصنيفات الدولية، منها جائزة أفضل محفظة رقمية في المنطقة، وأفضل ابتكار تقني في الخدمات المالية؛ حيث يتيح أسرع تجربة رقمية في رحلة تسجيل دخول المستخدم من بين المحافظ الرقمية الأخرى في الدولة، بالإضافة إلى دمجه مع أكثر من 30 علامة تجارية جديدة في خدمات سداد الدفعات والفواتير، مما أسهم في تكوين محفظة ثرية للخدمات الرقمية ضمن التطبيق.

ومن أجل المزيد من تطوير تطبيق «إي آند موني»، عقدنا شراكة مع ماستر كارد العالمية؛ من أجل تطوير طرق سداد المدفوعات للمستهلكين، وأصدرنا أكثر من 350 ألف بطاقة من «إي آند موني» خلال بضعة أشهر منذ الإعلان عنها في مطلع 2023، كما وفّرت البطاقة واحداً من أفضل برامج الولاء للبطاقات في فئتها داخل الدولة بنظام المكافآت المميز، بجوائز نقدية نسبتها 1% من قيمة المشتريات عند استخدام البطاقة خلال فترة الإطلاق، وهي ميزة كانت تقتصر سابقاً على بطاقات الائتمان.

واليوم، يمكن لمستخدمي «إي آند موني» تحويل الأموال بين بعض المحافظ الأخرى في الدول التي توجد بها «إي آند»، مثل محفظة اتصالات كاش في جمهورية مصر العربية، ومحفظة UPaisa في باكستان، ومحفظة mHawala في أفغانستان.

مواكبة التطورات

كيف تحافظون في «evision»على مواكبة التطورات في هذا القطاع الحيوي؟

نجحنا في إطلاق منصة المشاهدة المجانية عبر الإنترنت «STARZ ON» بمحتوى ترفيهي ثري ومميز باللغات: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، إلى جانب المحتوى الرياضي، وسيتمكن المشتركون حاليّاً من مشاهدة 50 قناة تلفزيونية، بالإضافة إلى آلاف الساعات من المحتوى مجاناً، بينما تعمل STARZ ON حاليّاً على زيادة المحتوى المتنوع ليصل إلى أكثر من 25,000 ساعة، وأكثر من 100 قناة تلفزيونية متاحة على جميع الأجهزة الذكية.

كما نجحت evision في التأثير بشكل إيجابي في حياة العملاء، وأصبحت أكبر مزوّد للمحتوى المرئي والترفيهي عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، كما توسّعت خدماتها كثيراً في عدد من الدول؛ إذ أطلقت evision بنجاحٍ منصات البث المباشر عبر الإنترنت، مثل منصة SHOQ TV لـ PTCL في باكستان، ومنصة TWIST TV لـ«اتصالات من إي آند» في مصر، ومنصة Mobily TV لشركة موبايلي السعودية؛ لتوسّع نطاق أعمالها، وتوفّر تجارب جديدة تدعم العملاء في قطاع الترفيه الرقمي.

وحققّت evision نموّاً ملحوظاً في عائداتها السنوية، مع أكثر من 4.5 ملايين مشترك في خدماتها عبر eLife وSTARZPLAY والمشغّلين الإقليميين، مع توسّع محفظة أعمالها لتشمل 22 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان.

مكانة ريادية

ما أهم تطلعاتكم لتطوير خدمات evision وe& money خلال عام 2024؟

تتطلع «إي آند الحياة» إلى مواصلة الاستثمار في المحتوى الحصري المرئي والترفيهي عبر evision؛ من أجل الحفاظ على مكانتها الريادية بصفتها مزوّد المحتوى المفضل لعملائها، إلى جانب الاستفادة من الانتشار الكبير لقاعدة عملاء «إي آند» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما سيتمّ توسيع محفظة قنوات البث المباشر والفيديو عند الطلب ومحتوى هوليوود؛ لتوفير المزيد من الترفيه لمختلف شرائح المستهلكين.

ومن جانب التكنولوجيا المالية، ستعمل «إي آند الحياة» على زيادة قاعدة عملاء تطبيق e& money؛ من خلال تقديم مجموعة من الميزات الجديدة المبتكرة لتلبية احتياجات شرائح متنوعة من العملاء.

وتعد التطبيقات متعددة الأنشطة (Super Apps) جزءاً مهمّاً من استراتيجية النمو الجديدة لدينا، لذلك نتطلّع إلى المزيد من الاستثمارات في هذا الاتجاه، خاصة في تطبيق Careem Super App، بعد أن أصبحت «إي آند» هي المساهم صاحب حصة الأغلبية في التطبيق.

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