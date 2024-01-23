5.25 مليارات درهم أرباح «أبوظبي الإسلامي» في 2023 بنمو 45%

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

9.3 مليارات درهم الإيرادات بزيادة 36%

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي تحقيق نمو في صافي أرباحه بنسبة 45% في عام 2023، لتبلغ قيمته 5.25 مليارات درهم، مقارنة مع 3.62 مليارات درهم خلال عام 2022. فيما وصل صافي أرباح المصرف في الربع الأخير من عام 2023 إلى 1.5 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 29% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.

وسجلت إيرادات المصرف في عام 2023 نمواً بنسبة 36% لتبلغ 9.3 مليارات درهم مقابل 6.8 مليارات درهم في العام السابق، وسجل الدخل من مصادر التمويل نمواً بواقع 47% ليبلغ 6.1 مليارات درهم مقارنة مع 4.2 مليارات درهم في العام الماضي، مدفوعاً بارتفاع عمليات التمويل وتحسن الهوامش. وسجل الدخل من غير مصادر التمويل نمواً بواقع 18% في عام 2023 ليبلغ 3.2 مليارات درهم مقارنة مع 2.7 مليار درهم في العام السابق، مدفوعاً بنمو الرسوم والعمولات بنسبة 18%.

وانخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل بمعدل 32.9%، محققةً تحسناً بمقدار 2.0 نقطة مئوية بالمقارنة مع 34.9% في العام السابق. ما يُعزى بشكل رئيسي إلى نمو الدخل وتحسن الإنتاجية.

وانخفضت مخصصات خسائر التمويل والاستثمار بنسبة 1% لتصل إلى 760 مليون درهم في عام 2023. وتزامن هذا النمو مع تحسن نسبة الأصول غير المنتجة لتصل إلى 6.1% وهو أدنى معدل منذ الربع الرابع في عام 2019، ويعود ذلك للإدارة الفعالة للمحفظة ومعايير الاكتتاب القوية، بينما حققت نسبة التغطية (بما فيها الضمانات) تحسناً بواقع 11.6 نقطة مئوية لتبلغ 139.5%.

كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 14% ليصل إلى 193 مليار درهم، نتيجة نمو إجمالي التمويل بواقع 6% على أساس سنوي، وزيادة الاستثمارات بنسبة 26%.

وسجلت ودائع العملاء نمواً بنسبة 14% لتبلغ 157 مليار درهم بالمقارنة مع 138 مليار درهم في عام 2022، مدفوعةً بنمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 9% رغم ارتفاع أسعار الودائع، علماً أن الحسابات الجارية وحسابات التوفير تشكّل حالياً نسبة 65% من إجمالي الودائع.

وحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مركز راسخ لرأس المال، حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين 12.2%، ونسبة كفاية إجمالي رأس المال 16.8%. كما استقرت السيولة النقدية للمصرف عند مستويات سليمة تتماشى مع المتطلبات التنظيمية بفارق مريح، مع تسجيل تحسن في معدل الأموال المستقرة بلغ 76.0% ونمو الأصول السائلة المؤهلة بنسبة 21.0%.

وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي رئيس مجلس الإدارة: حقق مصرف أبوظبي الإسلامي نتائج مميزة في عام 2023، حيث تجاوز صافي الأرباح 5 مليارات درهم. يعكس العائد الاستثنائي على حقوق المساهمين، والبالغ 27% للعام بأكمله، قدرة المصرف على تحقيق نتائج قوية نتيجة للاقتصاد المحلي الصحي ومرونته، إلى جانب تركيزنا على تقديم مبادرات نوعية.

كما أتاح النمو الكبير في الأرباح ورأس المال القوي لمجلس الإدارة التوصية بزيادة توزيعات الأرباح المقترحة إلى 71 فلساً للسهم، مقارنةً مع 49 فلساً في عام 2022.

وقال ناصر عبدالله العوضي الرئيس التنفيذي للمجموعة: حقق مصرف أبوظبي الإسلامي نتائج مالية قوية للغاية في عام 2023، مسجلاً زيادة بنسبة 45% في إجمالي الأرباح، لتصل إلى 5.25 مليارات درهم. كما سجل المصرف نمواً بنسبة 36% في الإيرادات التي بلغت 9.3 مليارات درهم، بفضل تزايد حجم المعاملات وتحسن الهوامش، والذي يرجع إلى قاعدة التمويل الفعالة وارتفاع العائدات.

وبفضل المكانة القوية للمصرف في السوق والتحول الرقمي، نجحنا في توسيع حصتنا السوقية من خلال اجتذاب حوالي 206 آلاف عميل جديد خلال عام 2023، مما يؤكد قوة علامتنا التجارية ليصل عدد المتعاملين إلى 1.271 مليون متعامل.

وتمكنا من زيادة تمويل العملاء في عام 2023 بمقدار 7 مليارات درهم، وبما يتماشى بشكل وثيق مع توجهاتنا وجهودنا المستمرة لزيادة حصتنا السوقية في مختلف القطاعات الرئيسية. وتم دعم هذا التمويل بكفاءة من خلال إضافة ودائع جديدة بقيمة 19 مليار درهم، بما في ذلك نمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة بقيمة 9 مليارات درهم.

وقال محمد عبدالباري الرئيس المالي للمجموعة: يعتبر عام 2023 عاماً استثنائياً بالنسبة للمصرف، مع صافي أرباح بلغ 5.25 مليارات درهم. وسجلنا أداءً مميزاً على كافة المقاييس، إلى جانب أداء تشغيلي مميز خلال العام.

كما شهدنا تحسناً في جميع المجالات بفضل أحجام الأعمال القوية المدفوعة بالمنتجات والحملات جديدة، والمدعومة بمعدلات مرابحة أعلى، مع مواصلة التركيز على تعزيز نسبة البيع المتبادل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز