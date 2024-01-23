مطار دبي يحلق بأحلام الزواج غير التقليدي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مطار دبي الدولي عن تقديمه تجربة خطوبة فريدة من نوعها بطريقة غير تقليدية، حيث يفتح مطار دبي الدولي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، أبواباً للراغبين وسيتحول سقف مطار دبي الدولي إلى منصة تعلن بداية القصة والارتباط.

وأكد المطار أنه، لن تقتصر مفاجأة طلب الزواج على ذلك، إذ سيفوز المحظوظان بعد إتمام الزواج بفرصة الإقامة لليلة واحدة في جناح خاص في فندق مطار دبي الدولي.

ويمكن للراغبين من الاستفادة من هذه الفرصة والتجربة الفريدة مشاركة قصتهم للتأهل للحصول على فرصة عبر البريد الإلكتروني socialmedia@dubaiairports.ae، ليتم اختيار القصة الفائزة.

وتأتي هذه المبادرة الفريدة كرسالة ينقل مطار دبي الدولي من خلالها للعالم أجمع بأنه المكان الذي يجمع الناس وقصص الحب بجميع أشكالها.

وتحتفظ مطارات دبي بحق تعديل أو إلغاء المسابقة. تقتصر المشاركة على المقيمين في الإمارات العربية المتحدة أو المسافرين الذين يغادرون من مطار دبي الدولي من مبنى المسافرين 3 يوم 10 فبراير قبل الساعة الخامسة مساءً. قد تطبق شروط وأحكام إضافية، وسيتم التواصل بهذا الخصوص مع الفائز، وسيكون آخر موعد لإرسال المشاركات عبر البريد الإلكتروني يوم 30 يناير الجاري.

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