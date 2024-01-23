400 % زيادة متوقعة في نسبة تأجير العقارات بدبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع خبراء عقاريون أن يشهد شهر يناير الجاري طفرة بنسبة 400% في عمليات تأجير العقارات في دبي، وسط قفزة في تسليم العقارات التي اكتمل تطويرها، حسب ما ذكر تقرير لموقع "آريبيان بيزنس".

ويؤدي الارتفاع الكبير في تأجير العقارات أيضًا لزيادة الطلب على شركات إدارة العقارات في دبي، حيث يرغب أصحاب المنازل في البدء في تحقيق الأرباح من استثماراتهم في أقرب وقت ممكن.

ووفقا لحسابات «آريبيان بيزنس» فقد تم الانتهاء من نحو 47000 وحدة سكنية في دبي في عام 2023، بحسب الموقع، وهو ما يمثل قفزة هائلة بنسبة 50 % مقابل نحو 31000 عقار سكني تم الانتهاء منها في العام السابق.

وذكر التقرير أنه يمكن إرجاع هذه الطفرة إلى تسليم الوحدات السكنية المكتملة، وارتفاع معدلات القدوم إلى دبي بناءً على خطط إقامة طويلة الأجل، على سبيل المثال ممن يحملون التأشيرة الذهبية، وهو من العوامل التي تغذي الطلب على العقارات المستأجرة في دبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز