مركز دبي المالي العالمي ينظم منتدى عن قمة دبي للتكنولوجيا المالية في نسختها الثانية

المصدر: دبي - محمد عباس

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نظم مركز دبي المالي العالمي، اليوم الثلاثاء، حواراً ومنتدى عن قمة دبي للتكنولوجيا المالية في نسختها الثانية لهذا العام، والتي ستكون الأكبر والأشمل على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويتضمن الحوار سلسلة نقاشات مهمة حول أخر التوجهات في عالم تكنولوجيا المال والأعمال والحوكمة والتشريعات الداعمة لهذا التحول كما الاستدامة والخدمات الداعمة وغيرها الكثير. كما ستستضيف هذه المناسبة كأس العالم الإقليمية للشركات الناشئة في مجال التقنية المالية، تمهيدا للحفل الختامي في قمة دبي للتكنولوجيا المالية في 7 و8 مايو 2024.

وتأتي استضافة دبي للحدث الاستثنائي العالمي فيما يواصل قطاع التكنولوجيا المالية والابتكار فيها نموه السريع، حيث من المتوقع أن يتضاعف حجم قطاع التكنولوجيا المالية من أكثر من 135 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى قرابة 270 مليار دولار أمريكي في عام 2027، وفقًا لتقرير مركز دبي المالي العالمي للتكنولوجيا المالية لعام 2022.

وتستهدف القمة استضافة حلقات نقاش وعناوين مبتكرة على الطاولة المستديرة مع أهم الرؤساء التنفيذيين وأصحاب القرار اليوم هو جمع قادة الفكر وألمع العقول في هذا المضمار لإجراء حوار صريح وصادق حول وضع قطاع التكنولوجيا المالية وتحديد النقاط الرئيسية التي سيتمحور حولها مواضيع النقاشات في قمة دبي للتكنولوجيا المالية المقبلة في عام 2024.

ويتطلع مركز دبي المالي العالمي عبر رؤيته الى قيادة مستقبل القطاع المالي من خلال أحدث التقنيات والابتكارات والشراكات. أسس مركز دبي المالي العالمي "مركز للابتكار" وهو أكبر مركز في العالم لدعم النمو وذلك من خلال المسرعات البرمجية، كما ويوفر سبل التمويل عبر صندوق مؤسسة دبي للمستقبل، ويعمل على سد الفجوات في المواهب والموارد والشبكات من خلال منصة إطلاق المشاريع الريادية في مركز دبي المالي العالمي.

ويعد مركز دبي المالي العالمي هو مستقبل القطاع المالي العالمي ويعتبر مركز الابتكار الأكثر شمولاً في مجال التكنولوجيا المالية ورأس المال الاستثماري في المنطقة، بما في ذلك حلول التراخيص المعقولة التكلفة، والأنظمة المصممة خصيصا لأهداف معينة، وبرامج التسريع الاستثماري المبتكرة وسبل التمويل المختلفة للشركات الناشئة في مرحلة النمو.

وتعتبر قمة دبي للتكنولوجيا المالية لهذا العام ستكون الأكبر والأكثر تأثيرا من العام الماضي بحضور أكثر من 8000 من كبار الشخصيات التنفيذية وحضور أكثر من 1000 مستثمر، وحضور أكثر من 200 متحدث عالمي وحضور أكثر من 200 من الرعاة والعارضين وحضور أكثر من 100 دولة مشاركة وتنظيم 5 مسارح للمنتديات الحوارية.

وتركز القمة هذا العام على زيادة التأثير عالمياً وإقليميا عبر 3 مرتكزات وهي كأس العالم للتكنولوجيا المالية – سنستضيف نهائي تحدي كأس العالم للشركات في قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2024 وهو الأول من نوعه على مستوى العالم حيث سيحصل الفائز على جائزة قدرها مليون دولار أمريكي، إلى جانب خبرة وتجربة معرض بمقاييس عالمية – هذا العام نهدف الى مضاعفة عدد العارضين لنجذب ونعرض أحدث التقنيات والابتكارات مما يتيح لجميع من يحضر القمة بالاستمتاع والمشاركة بالرؤى والنقاشات المثيرة في منديات ومسارح القمة المجهزة بأحدث التقنيات وآليات الترجمة، فضلا عن الفعاليات والمؤتمرات المصاحبة للقمة – يأتي هذا في سياق متصل ومهم جدا فستشكل هذه الأحداث والطاولات المستديرة وتوقيع اتفاقيات التعاون وحلقات النقاش الجانبية وغيرها خلال القمة رافدا ومنطلقا لتعزيز التجربة الشاملة لجميع الحضور ومنصة تتيح تبادل المعلومات وتوطيد أطر التعاون والانفتاح.

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