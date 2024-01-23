الإمارات تتصدر جوائز «ستيفي 2024» إقليمياً بـ 218 جائزة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصدت دولة الامارات 218 جائزة، منها 56 ذهبية و162 ما بين برونزية وفضية، من إجمالي جوائز "ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وبلغ عدد الفائزين 446 فائزاً في النسخة الخامسة لهذا العام (2024) من 18 دولة، وحلت السعودية ثانياً بـ 82 جائزة، ثم تركيا 57 جائزة، فقطر 21 جائزة، فالأردن 17 جائزة، فمصر 14 جائزة، فالبحرين 13 جائزة، فإيران 11 جائزة، فيما حصلت لبنان على 6 جوائز، والكويت على 5 جوائز، وحصلت كل من الجزائر وعمان على جائزة واحدة لكل منهما .

ويحتفي القائمون على إدارة الجائزة، برعاية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، بالمبتكرين الفائزين بالجائزة من ١٨ دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حفل كبير تستضيفه إمارة رأس الخيمة بمنتجع موفنبيك جزيرة المرجان يوم 2 مارس المقبل.

ورحب محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، بإستضافة الامارة لهذا الحفل الكبير لتكريم كوكبة من المبتكرين الفائزين بالجائزة، إيماناَ منها بأهمية دعم هؤلاء المبتكرين، الفائزين بالدورة الخامسة من جائزة ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً الى أن التميز والابتكار من أهم المعايير الرئيسية في قياس مدى تطور أية مؤسسة حكومية كانت أو خاصة، ومؤكداً على أن معظم الإبتكارات الفائزة في هذه الدورة والدورات السابقة، أخذت طريقها ضمن مجموعة متميزة لتصبح منتجاَ ذا قيمة تعود بالنفع على مؤسساتهم وبلدانهم .

وقالت ماجي غالاغر رئيسة جوائز ستيفي: إن برنامج الجائزة يُعد أول برنامج جوائز، مخصص لتكريم الابتكار في قطاع الأعمال على امتداد 18 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرة الى أنه تقدم للترشيح للجائزة العام الجاري أكثر من ألف مرشح، خضعوا لمعايير عالمية للتحكيم من قبل 150 خبير متخصص، وضعوا تقييمات للفائزين بجوائز ستيفي باللغتين العربية والإنجليزية، استهدفت أكثر من 150 فئة، منها فئات الإنجازات والتطبيقات، والمؤسسات والعلاقات العامة والاتصالات المؤسسية، وفئات خدمة العملاء والموارد البشرية، وكذا الفئات الفردية والفعاليات، والعروض المباشرة والافتراضية، وفئات وسائل التواصل الاجتماعي (السوشال ميديا)، والإدارة والتكنولوجيا، وفئات قيادة الفكر وغيرها المزيد، مضيفة أن قوائم الفائزين بالجوائز بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية متاحة على موقع الجائزة .

وأشارت إلى أن هناك من بين الفائزين من حصل على أكثر من جائزة في أكثر من فئة ذهبية وفضية وبرونزية، منهم على سبيل المثال لا الحصر : مجلسي أبوظبي الرياضي، وأبوظبي للجودة والمطابقة، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وهيئة الطرق والمواصلات دبي، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية، ومركز أبو ظبي الوطني للمعارض، ومجموعة تيكوم، وبلدية منطقة الظفرة أبو ظبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وشركة سيراميك رأس الخيمة، والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ووزارة العدل، وهيئة النقل عجمان، وجمارك أبو ظبي، ودائرة الاراضي والتنظيم العقاري، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والهيئة الاتحادية للضرائب، وكليات التقنية العليا، والنيابة العامة بدبي، ودي أتش آل أكسبريس، ودائرة الاراضي والاملاك دبي، والمنطقة الحرة في ميدان بدبي، و"ميرال دستينيشنز" بأبو ظبي، والشركة الدولية للتأمين الصحي بدبي، لافتة الى أن هناك أيضا من الفائزين من خارج دولة الامارات كـ "بترومين إكسبرس" و"أرامكو" بالسعودية .

وأعربت رئيسة جوائز ستيفي عن سعادتها بالانجازات التي حققتها الجائزة في دورتها الخامسة لعام 2024، من كم الترشيحات التي سجلت للفوز بالجائزة أكثر من ألف مرشح، يمثلون مؤسسات وأفراد من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتزامن هذا مع نمو البرنامج مما يعكس الكم الهائل من الابتكارات في هذه المنطقة، وكذا آلية عمل لجان التحكيم التي عملت وفق أعلى المعايير العالمية، موجهة الشكر والتقدير لإمارة رأس الخيمة وغرفة تجارة رأس الخيمة والى كافة الشركاء، على رعايتهم للجائزة والجهود المبذولة والتي لولاها ما وصلت الجائزة إلى هذا المستوى من التميز والإبداع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز